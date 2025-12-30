مدرب الزمالك يغادر منصبه ويودّع مناصري الفريق برسالة مؤثرة

- أعلن أحمد عبد الرؤوف استقالته من تدريب نادي الزمالك بعد فترة قصيرة من توليه المنصب، مؤكدًا حبه وتقديره للنادي وجماهيره، ومشيرًا إلى أنه سيظل داعمًا ومخلصًا للكيان العريق. - جاءت الاستقالة بعد جدل حول مستقبله، حيث دعت أصوات في مجلس الإدارة إلى رحيله بسبب نتائج الفريق المتواضعة في كأس عاصمة مصر، وأزماته مع لاعبين مثل محمد عواد وأحمد حمدي. - يُعد عبد الرؤوف ثاني مدرب يقود الزمالك هذا الموسم بعد إقالة البلجيكي يانيك فيريرا، ومن المتوقع الإعلان عن المدير الفني الجديد قريبًا.

أعلن المدير الفني لنادي الزمالك المصري، أحمد عبد الرؤوف (39 عاماً) استقالته من منصبه، بعد فترة وجيزة من شغله المركز الأول، لينهي الجدل حول مستقبله مع الفريق الأبيض. وأصدر المدرب بياناً رسمياً، اليوم الثلاثاء، نشره عبر حسابه الرسمي على موقع" إنستغرام" جاء نصّه: "جمهور نادي الزمالك، تقدمت اليوم باعتذار رسمي عن عدم الاستمرار في مهمتي مديراً فنياً لنادي الزمالك، أغادر موقعي داخل النادي، لكن الزمالك سيظلّ حاضراً في قلبي وعقلي، كياناً كبيراً تشرّفت بالعمل من أجله وخدمته".

وتابع مدرب الزمالك: "سيبقى حبي وتقديري لنادي الزمالك وجماهيره من دون تغيير، وسأظلّ دائماً داعماً ومخلصاً لهذا الكيان العريق، في كلّ وقتٍ وتحت أيّ ظرف.. شكراً لكلّ مجموعة العمل الذين تشرّفت بالعمل معهم.. شكراً للاعبين والجهاز الطبي والإداري لنادي الزمالك، ولن يكون للحديث بقية".

وجاءت استقالة أحمد عبد الرؤوف، بعد جدل كبير فرض نفسه على مستقبله في الفريق، وظهور أصوات في مجلس إدارة النادي تدعو إلى رحيله، بسبب حصده أربع نقاط في أول ثلاث جولات من عمر دور المجموعات لكأس عاصمة مصر، ودخوله في أزمات مع لاعبين في الفريق، مثل محمد عواد وأحمد حمدي. ويُعد أحمد عبد الرؤوف ثاني مدير فني يقود الزمالك في الموسم الجاري، إذ تولى المهمة بعد إقالة المدير الفني السابق، البلجيكي يانيك فيريرا، قبل عدة أسابيع، ويُنتظر أن يعلن الفريق المصري هوية المدير الفني الجديد خلال ساعات.