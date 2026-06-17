- تألق ليونيل ميسي كان العامل الحاسم في فوز الأرجنتين على الجزائر بثلاثية، حيث سجل "هاتريك" بفضل أداء مذهل، مما جعل المدرب بيتكوفيتش يشيد به ويصفه بأنه "فئة قائمة بذاتها". - بيتكوفيتش أشار إلى أن لاعبي الجزائر سهلوا المهمة على ميسي، معترفاً بارتكابهم أخطاء دفاعية سمحت للأرجنتينيين بالتسديد بحرية، لكنه رفض تحميل الحارس لوكا زيدان المسؤولية الكاملة. - الجزائر ستواجه الأردن والنمسا في المجموعة العاشرة، ويجب عليها استخلاص الدروس من هذه المباراة لتحسين أدائها في المباريات القادمة.

كشف المدير الفني للمنتخب الجزائري، البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، أبرز الأسباب التي ساهمت في سقوط "الخضر" أمام الأرجنتين بثلاثية سجلها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال اللقاء الذي جمع المنتخبين فجر الأربعاء في كانساس سيتي، ضمن منافسات المجموعة العاشرة من مسابقة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك حتى 19 الشهر المقبل.

وتحدث بيتكوفيتش في المؤتمر الصحافي بعد المباراة حول تلك الأسباب، والتي كان على رأسها تألق أفضل لاعب في العالم ثماني مرات، معتبراً أنّ لاعبي الجزائر سهّلوا المهمة عليه لتسجيل "هاتريك" حسم به بطل العالم اللقاء بثلاثية. وأشاد بيتكوفيتش بليونيل ميسي قائلاً إنه "فئة قائمة بذاتها"، تعليقاً على أداء قائد الأرجنتين، وقال: "لا نتحدث عن أي لاعب كرة قدم. نحن نتحدث عن لاعب، كم مرة فاز بالكرة الذهبية؟ سبع أو ثماني مرات خلال مسيرته. ثمانٍ للأسف، منحناه أيضاً فرصة في الهدفين الأول والثاني، لقد سهّلنا عليه المهمة فعلياً".

وتابع المدرب البوسني "منذ سنوات عديدة، بل منذ عقود، وهو يقوم بأمور مذهلة. الأرجنتين سددت عشر مرات على المرمى اليوم، وسبع من هذه التسديدات جاءت من ميسي. على أي حال، تهانينا للأرجنتين لأنه فريق رائع واستحق الفوز بهذه المباراة عن جدارة".

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ولم يرغب مدرب الجزائر، في تحميل الحارس لوكا زيدان المسؤولية، رغم أنه كان بإمكانه تقديم أداء أفضل في الهدفين الأولين. وقال: "ليس من الطبيعي إلقاء اللوم على لاعب بعينه. لكن أعتقد أننا ارتكبنا بعض الأخطاء، إذ تركنا الأرجنتينيين يتحركون بحرّيّة بين 16 و25 متراً من المرمى، وسمحنا لهم بالتسديد من دون أي ضغط".

وختم: "علينا أن نستخلص الدروس من ذلك". وستواجه الجزائر نظيرها منتخب الأردن ثم النمسا في المجموعة العاشرة القوية، في الوقت الذي شهد فيه اللقاء تألق ميسي الذي رفع رصيده من الأهداف في مسابقات كأس العالم إلى 16 هدفاً، معادلاً الرقم القياسي للألماني ميروسلاف كلوزه.