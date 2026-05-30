- كريستيانو رونالدو، البالغ من العمر 41 عامًا، يستعد لخوض كأس العالم 2026 للمرة السادسة في مسيرته، بجانب ليونيل ميسي، مما يجعلهما رمزين في عالم كرة القدم. - مدرب منتخب البرتغال، روبيرتو مارتينيز، أشاد برونالدو في مؤتمر صحافي، مؤكدًا على دوره القيادي وأداءه الاستثنائي بتسجيله 25 هدفًا في 30 مباراة، واصفًا إياه بالأسطورة والقدوة للاعبين الشباب. - البرتغال ستتنافس في المجموعة الـ11 مع الكونغو الديمقراطية وأوزبكستان وكولومبيا، وهي من الفرق المرشحة بقوة للفوز باللقب في البطولة التي ستُقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

فاجأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (41 سنة)، مدرب منتخب البرتغال، الإسباني روبيرتو مارتينيز، خلال التحضيرات الخاصة ببطولة كأس العالم 2026، وهو الذي سيخوض المونديال للمرة السادسة في مسيرته الكروية إلى جانب النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي.

وتحدث مدرب منتخب البرتغال، روبيرتو مارتينيز، عن نجمه الأول في المنتخب قبل أسابيع من انطلاق بطولة كأس العالم 2026، مادحاً الهداف البرتغالي الكبير في مؤتمر صحافي خاص، أمس الجمعة وقال: "نحن نتحدث عن أيقونة في كرة القدم، ما فعله حتى الآن استثنائي وسيبقى لسنوات طويلة. هو قائدنا في الملعب، سجل 25 هدفاً في 30 مباراة، هو لاعب مهم جداً وسيخوض بطولة كأس العالم للمرة السادسة في مسيرته الكروية، ستكون تجربة فريدة من نوعها بالنسبة له".

بعيدا عن الملاعب رونالدو وميسي يتصدران قائمة الأعلى دخلاً في الرياضة

وتابع مارتينيز منوهاً بقدرات رونالدو، وأسلوب حياته الذي فاجأه كثيراً على حد قوله: "نريد أن تكون تجربة رونالدو بمثابة مثل أعلى لكل اللاعبين الصغار، هو يلعب من أجل فوز الفريق، هو الأمر المعاكس تماماً لنظامه الغذائي، في اليوم التالي يستيقظ وهو جائع لتحقيق المزيد من الانتصارات. هو يستخدم كل شيء ممكن لمساعدة جسده، هو أسطورة، إنه قدوة فعلاً".

يُذكر أن رونالدو سيخوض مع المنتخب البرتغالي بطولة كأس العالم 2026، في المجموعة الـ11 إلى جانب منتخبات الكونغو الديمقراطية وأوزبكستان وكولومبيا، وهو من بين المنتخبات المرشحة بقوة للمنافسة على لقب المونديال في النسخة التي ستُقام في أميركا وكندا والمكسيك، وستنطلق يوم 11 يونيو/حزيران المقبل وتستمر حتى 19 يوليو/تموز المقبل.