مدرب الأردن يُحفز لاعبيه قبل نهائي كأس العرب بهذه الكلمات

- يستعد منتخب الأردن لمواجهة المغرب في نهائي كأس العرب 2025، حيث يسعى المدرب جمال السلامي لتحقيق أول لقب في البطولة، مؤكدًا على أهمية الفوز في المباراة النهائية. - أكد السلامي على حبه واعتزازه بالمغرب، مشيرًا إلى أن الأطر الفنية المغربية حاضرة بفضل ثقة المسؤولين، وأنه يسعى للتتويج مع الأردن رغم مواجهة صديقه طارق السكتيوي. - لاعب الأردن سعد الروسان شدد على أهمية التتويج باللقب بعد إصابة يزن النعيمات، مطالبًا الجماهير بدعم الفريق لتحقيق الهدف.

تحدث مدرب منتخب الأردن الأول، المغربي جمال السلامي (55 سنة)، قبل المباراة النهائية لبطولة كأس العرب 2025، التي سيواجه فيها "النشامى" منتخب المغرب في استاد لوسيل، غداً الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القدس المحتلة، من أجل تحقيق أول لقب في البطولة العربية.

وحفّز مدرب منتخب الأردن الأول، جمال السلامي، لاعبيه خلال المؤتمر الصحافي، الأربعاء، بهذه الطريقة: "لعب النهائي لا يعني شيئاً إلا الفوز به. المنتخب الأردني خاض نهائي آسيا ولم يفز به. الآن نحن بحاجة للفوز أكثر من المغرب الذي فاز بألقاب كثيرة، ونحن نتمنى أن ننهي المشوار بالتتويج. لا أحد يشكك في حبي للمغرب واعتزازي بمغربيتي، فأنا إنتاج المغرب لاعباً ومدرباً".

وتابع السلامي حديثه في المؤتمر الصحافي قائلاً: "ما حصلت عليه جعلني موجوداً في هذه المنصة. الأطر الفنية المغربية حاضرة في النهائي بفضل ثقة المسؤولين. لا أحد يشكك في أمانتي وإخلاصي في عملي، فأنا قائد المنتخب الأردني وأبحث عن التتويج باللقب. المنتخب المغربي يستحق الوصول. سألعب ضد أخي وصديقي، طارق (السكتيوي) من أفضل المدربين في المغرب، وما أتمناه في هذه اللحظة هو تتويج المغرب بلقب كأس أمم أفريقيا".

في المقابل، تحدث لاعب منتخب الأردن، سعد الروسان، في المؤتمر أيضاً وقال: "هدفنا كان واضحاً منذ الوصول إلى الدوحة، وهو التتويج باللقب. بعد إصابة يزن النعيمات تضاعفت المسؤولية، ونطالب من الجماهير مساندتنا قدر المستطاع لتحقيق الهدف". وتأهل المنتخب الأردني إلى نهائي كأس العرب بفوزه على السعودية بهدف نظيف، بينما تأهل المغرب، المتوج باللقب عام 2012، بفوزه على الإمارات بثلاثية نظيفة في الدور نصف النهائي.