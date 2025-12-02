مدرب الأردن يؤكّد: أتمنى أن تُبعدنا قرعة كأس العالم عن المغرب

أكد مدرب منتخب الأردن لكرة القدم، المغربي جمال السلامي (55 عاماً)، أنه لا يتمنى مواجهة منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم التي ستقام خلال الصيف المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وستُسحب قرعتها يوم 5 ديسمبر/كانون الأول في واشنطن. وقد تأهل منتخب الأردن للمرة الأولى في تاريخه إلى النهائيات العالمية ويتطلع إلى مشاركة ناجحة تؤكد التحسن الكبير الذي تعرفه نتائج "النشامى" في مختلف المسابقات.

وقال السلامي خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الثلاثاء، قبل مواجهة الإمارات في منافسات كأس العرب "فيفا قطر 2025"، غداً الأربعاء، في رده على سؤال بخصوص توقعاته للقرعة المرتقبة: "بالنسبة إلى القرعة، عندي طلب واحد وهو أن لا نُواجه منتخب المغرب، مرحباً بأي منافس إلا المغرب، كما آمل أن نتأهل إلى الدور الثاني".

كما تحدث السلامي عن المباراة المرتقبة أمام الإمارات، وقال: "تُعد بطولة كأس العرب حدثاً مهماً لنا في سياق الإعداد لمشاركتنا في نهائيات كأس العالم 2026، لهذا فإننا نأمل في الوصول إلى أبعد دور ممكن. سنحاول أن تكون انطلاقتنا إيجابية أمام منتخب الإمارات، وهو منافس قوي ومنظم، المباراة الافتتاحية لها أهمية كبيرة وهي بوابة التأهل إلى الدور الموالي. منتخبنا يُعاني من غياب بعض اللاعبين ولكن ثقتنا كبيرة في المجموعة التي تُشارك في هذه البطولة من أجل التأهل والظهور بأفضل مستوى".

من جانبه، أشار الحارس يزيد أبو ليلى (32 عاماً)، صاحب الخبرات الكبيرة، إلى أن منتخب "النشامى" جاهز لتقديم مستوى جيد في كأس العرب وأضاف: "كانت المباريات الودية مفيدة لنا، وساعدتنا على تحسين مستوانا وتطوير قدراتنا لتكون مشاركتنا إيجابية، لهذا فإننا نتطلع إلى حسن تمثيل الكرة الأردنية في البطولة، كما نأمل في أن يكون الحضور الجماهيري الأردني مهماً في البطولة، لأنه سيعطينا دفعاً قوياً حتى نشرف كرة القدم الأردنية". علماً أن المجموعة الثالثة في كأس العرب تضمّ منتخبات: الأردن والإمارات ومصر والكويت.