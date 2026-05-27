مدرب الأرجنتين يكشف حالة ميسي الصحية قبل مونديال 2026

- أكد مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني أن الفحوصات الطبية لليونيل ميسي كانت مطمئنة، رغم إصابته بإجهاد عضلي، مشيرًا إلى أن الأولوية هي تأهيل اللاعبين للمشاركة في كأس العالم 2026. - يعاني ميسي من إجهاد عضلي في العضلة الخلفية لساقه اليسرى، ونُصح بالراحة لمدة 10 أيام قبل العودة للتدريبات، مما يثير القلق حول جاهزيته للبطولة. - يستعد ميسي لخوض كأس العالم للمرة السادسة، ويُتوقع أن تكون هذه البطولة الأخيرة له مع الأرجنتين، حيث يطمح للدفاع عن اللقب الذي فاز به في قطر 2022.

كشف مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني عن الحالة الصحية لنجمه ليونيل ميسي (38 عاماً)، الذي تعرض لإصابة خلال مشاركته مع ناديه إنتر ميامي ضمن منافسات الدوري الأميركي، قبل أسابيع فقط من انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام هذا الصيف في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال سكالوني في تصريحاته، التي نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية اليوم الأربعاء، إن الفحوصات الطبية التي خضع لها ميسي في الساعات الماضية كانت مطمئنة، مُضيفاً: "الأخبار الأولى التي حصلت عليها لم تكن سيئة كما كنت أعتقد، ونحن نريد أن ينضم ميسي إلى منتخب الأرجنتين بكامل لياقته البدنية، لكن هذا ليس الواقع الذي يجري حالياً".

وتابع: "لا يقتصر الأمر على ميسي فقط، لأن هناك العديد من لاعبي منتخب الأرجنتين لم يستطيعوا حتى الآن الشفاء من الإصابات التي يعانون منها، لكن الأولوية الأساسية للجهاز الفني والطبي لمنتخب الأرجنتين هو العمل على إعادة تأهيل الجميع حتى نضمن وصولهم للمشاركة في بطولة كأس العالم المقبل وهم في أفضل حالاتهم البدنية".

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن التقارير الطبية الصادرة من نادي إنتر ميامي كشفت أن ليونيل ميسي يعاني من إجهاد عضلي مرتبط بالإرهاق في العضلة الخلفية لساقه اليسرى، من دون وجود إصابة خطرة يعاني منها، لكن الجميع نصح قائد منتخب الأرجنتين بأن عليه الانتظار لمدة 10 أيام حتى يعود مرة أخرى إلى التدريبات الجماعية.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن ميسي يستعد إلى خوض بطولة كأس العالم للمرة السادسة في مسيرته الدولية، لكن جميع الأخبار المحيطة بمنتخب الأرجنتين تشير إلى أن صاحب الـ38 عاماً سيظهر للمرة الأخيرة بقميص "راقصي التانغو" خلال مونديال 2026، الذي سيقام هذا الصيف، ويطمح فيه "البرغوث" إلى الدفاع عن اللقب الذي تم حسمه في قطر عام 2022.