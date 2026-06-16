- مدرب منتخب إيران، أمير قلعة نويي، يصف فريقه بأنه "الأكثر تعرّضاً للاضطهاد" في كأس العالم 2026، بعد إجبارهم على العودة إلى المكسيك بشكل مفاجئ عقب مباراتهم مع نيوزيلندا التي انتهت بالتعادل 2-2. - مهاجم الفريق، مهدي طارمي، يعبر عن الضغط الكبير الذي يواجهه الفريق بسبب نقص الدعم ومنع 15 عضواً من دخول الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الفيفا كان يمكنه تقديم دعم أفضل. - رامين رضائيان يرد بقوة على صفارات الاستهجان أثناء عزف النشيد الإيراني، مؤكداً أن المشاكل الداخلية تخص الفريق فقط، وسط احتجاجات الجالية الإيرانية في لوس أنجليس ضد النظام الإيراني.

اعتبر مدرب منتخب إيران لكرة القدم، أمير قلعة نويي، أنّ فريقه يُعتبر "الأكثر تعرّضاً للاضطهاد" في كأس العالم 2026، بعدما أُبلغ لاعبوه، بشكل غير متوقع، بضرورة العودة إلى المكسيك عقب نهاية مباراتهم الافتتاحية أمام نيوزيلندا، اليوم الثلاثاء، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 على ملعب سوفاي استاديوم في مدينة لوس أنجليس الأميركية.

وقال قلعة نويي في مؤتمر صحافي: "لقد أخّروا وصولنا، ويجبروننا على العودة مبكراً من دون وقت للتعافي، لم نحصل على أيّ تفسيرٍ لهذا التغيير المفاجئ في موعد المغادرة، كنّا نتوقع البقاء في الولايات المتحدة حتى ظهر الثلاثاء. إنهم يجعلون الوضع أكثر صعوبة يوماً بعد يوم، ويضعون أمامنا المزيد من العقبات، لكننا لن ندع ذلك يمنعنا من بذل قصارى جهدنا".

من جانبه تفاعل المهاجم مهدي طارمي مع هذا الأمر، وقال من المنطقة المختلطة للصحافيين: "هذا يسبب قدراً كبيراً من الضغط علينا، لا نحظى بدعمٍ كاف، أعتقد أنّ الفيفا كان بإمكانه القيام بعمل أفضل، أحد المحللين مضطر للقدوم للقيام بالعمل الإعلامي، هذه كارثة"، بعد منع 15 عضواً من البعثة الإيرانية من دخول الولايات المتحدة.

وتابع "لقد سئمنا من هذا الوضع، واجهنا العديد من المشاكل في الأشهر الأخيرة، نريد فقط السلام والفرح، أليست هذه شعارات الفيفا؟". وكشف نجم بورتو البرتغالي السابق، أنّ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" السويسري جياني إنفانتينو، حضر إلى غرف الملابس، موضحاً: "طلبنا منه الأمور نفسها... هو يريد المساعدة لكن هناك مشاكل أخرى تعوقهم"، من دون ذكر الإدارة الأميركية مباشرة.

بدوره كان ردّ رامين رضائيان، صاحب هدف إيران الأول، والتمريرة الحاسمة في الهدف الثاني، قاسياً في إجاباته للصحافيين، حين سُئل عن صفارات الاستهجان التي سُمعت لحظة عزف النشيد الإيراني، وقال: "إذا كان هناك أي مشكلة بيننا، فهي شأننا، ولا تعنيكم، أحترمكم، لكن هذا موضوع يخصّنا نحن، وسنقوم بحلّه، لا تقلقوا".

بعيدا عن الملاعب معارضو طهران يحتجون ضد منتخب "النظام الإيراني" في لوس أنجليس

وكانت بعثة إيران قد وصلت الأحد إلى لوس أنجليس وسط حماية أمنية عالية، بعد الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية، عقب الضربات الأميركية - الإسرائيلية على طهران، وهو ما طرح علامات استفهامٍ حول مشاركة "تيم ميلي" في هذه النسخة، قبل أن يحسم قراره بالفعل مع نقل معسكره من أريزونا الأميركية إلى مدينة تيخوانا المكسيكية.

واستهل منتخب إيران رحلته في كأس العالم بتعادل مع نيوزيلندا ضمن المجموعة السابعة، في مباراة استغلّها أفراد الجالية الإيرانية الكبيرة في لوس أنجليس للتعبير عن معارضتهم الجمهورية الإسلامية، بعدما نُظّمت تجمّعات مناهضة للسلطة الإيرانية خارج ملعب سوفاي استاديوم، متهمين المنتخب بخدمة النظام في طهران، وحاملين علم الشمس والأسد.