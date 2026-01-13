مدرب إسباني يقود منتخب مصر لكرة السلة وهذه أهم المحطات في مسيرته

- أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة تعيين الإسباني أوغوستي بوش كمدرب لمنتخب مصر، بعد توصية من لجنة المنتخبات الوطنية، نظراً لخبراته المميزة في كرة السلة المصرية ونجاحاته مع الأهلي والزمالك. - بوش قاد الأهلي والزمالك للفوز ببطولات متعددة، منها بطولة أفريقيا مرتين والدوري المصري أربع مرات، مما جعله الخيار الأمثل لقيادة المنتخب في تصفيات كأس العالم 2027. - وقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة مع مالي وأوغندا وأنغولا، حيث ستقام التصفيات على مرحلتين في فبراير ويونيو 2027.

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة عمرو مصيلحي، تولي الإسباني أوغوستي بوش (53 عاماً)، مهمة تدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، بعد توصية من لجنة المنتخبات الوطنية، برئاسة طارق السعيد، نائب رئيس الاتحاد. وقدّم الاتحاد المصري، اليوم الثلاثاء، عبر مقطع فيديو على حسابه الرسمي في "فيسبوك"، صفقة التعاقد مع أوغوستي بوش مديراً فنياً لمنتخب مصر في المرحلة المقبلة، مستعرضاً أهم لقطاته في كرة السلة المصرية.

ووقع الاختيار على أوغوستي بوش بعد المفاضلة بين عدد من السير الذاتية لمدربين أجانب مميزين، حيث تم الاستقرار في النهاية على التعاقد معه لخبراته في كرة السلة المصرية، إذ يملك سيرة طيبة في السلة المصرية، وقاد الأهلي والزمالك للفوز بعدة بطولات، أبرزها الحصول على لقب بطولة أفريقيا مرتين والدوري المصري أربع مرات، وكأس مصر مرتين، والبطولة العربية مرة واحدة، في الفترة من 2020 وحتى 2025، وترك ذكريات سعيدة في القطبين. وكان اتحاد كرة السلة المصري قد تعرض لانتقادات على مدار آخر ثلاثة أشهر بسبب تأخره في اختيار المدير الفني لمنتخب السلة الذي سيقود منتخب "الفراعنة" في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم المقبلة.

ووقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة بتصفيات كأس العالم 2027 مع منتخبات: مالي وأوغندا وأنغولا، والتي تقام منافساتها على مرحلتين، الأولى في الفترة بين 26 فبراير/شباط والأول من مارس/آذار المقبلين، فيما تقام مباريات المرحلة الثانية في الفترة بين الثاني والخامس من يونيو/حزيران المقبل.