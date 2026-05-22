مدرب إسبانيا: المغرب قادر على الفوز بكأس العالم 2026

- أكد لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، أن المغرب من أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم 2026، مشيراً إلى أن لديهم فرصاً متساوية مع المنتخبات الكبرى مثل فرنسا والبرازيل والأرجنتين. - تحدث دي لا فوينتي في بودكاست "طريق ماريو" عن المنتخبات القادرة على الوصول إلى نهائي البطولة، مشيداً بمشاركة 48 منتخباً في نسخة تاريخية وفريدة من نوعها. - يستعد منتخب إسبانيا للمشاركة في المجموعة الثامنة، بينما يواصل المغرب تحضيراته بعد إنجازه التاريخي في مونديال قطر 2022 بوصوله إلى نصف النهائي.

اعتبر مدرب منتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي (64 سنة) أن منتخب المغرب يُعد من أبرز المرشحين للتتويج بلقب بطولة كأس العالم 2026، مؤكداً أن منتخب "أسود الأطلس" يملك الحظوظ نفسها التي تملكها المنتخبات الكبيرة للتتويج بلقب البطولة العالمية المقبلة التي ستُقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وجاءت تصريحات دي لا فوينتي خلال مقابلة أجراها مع ماريو سواريز في بودكاست "طريق ماريو" قبل أربعة أيام من إعلانه القائمة النهائية المكونة من 26 لاعباً للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، إذ تحدث المدرب الإسباني عن المنتخبات القادرة على الذهاب بعيداً في المنافسة، وكشف عن قائمة من المنتخبات التي يراها قادرة على الوصول إلى المباراة النهائية ورفع الكأس.

وقال مدرب منتخب إسبانيا: "إنها بطولة كأس عالم فريدة من نوعها وتاريخية، لأنها ستشهد مشاركة 48 منتخباً مع ظروف خاصة جداً، وستكون رائعة بكل تأكيد. أرشح فرنسا والبرازيل والأرجنتين والبرتغال وإسبانيا وإنكلترا، وكذلك السنغال والمغرب. جميعنا نملك الحظوظ نفسها للتتويج بلقب كأس العالم".

ويخوض منتخب إسبانيا منافسات مونديال 2026 ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات الرأس الأخضر والسعودية والأوروغواي، في وقت يواصل فيه منتخب المغرب التحضير للمشاركة في المونديال بطموحات كبيرة، خصوصاً بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه في نسخة مونديال قطر 2022، عندما وصل إلى الدور نصف النهائي لأول مرة في تاريخه، وأمسى أول منتخب عربي يُحقق هذا الإنجاز التاريخي.