مدرب إسبانيا السابق طُرد من منصبه بسبب الذكاء الاصطناعي

انتهت رحلة مدرب منتخب إسبانيا السابق، روبرت مورينو (48 سنة)، مع نادي سوتشي الروسي بطريقة مثيرة للجدل وغريبة جداً، وذلك بعد أن كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية تفاصيل جديدة حول سبب الإقالة المفاجئة من النادي الروسي.

وأقيل مدرب منتخب إسبانيا سابقاً، روبرتو مورينو، من منصبه في شهر سبتمبر/أيلول 2025، وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو، الاثنين، عن السبب الرئيسي في إقالة المدرب من منصبه، إذ اتضح أن السبب يعود إلى الاعتماد المبالغ فيه على الذكاء الاصطناعي وتحديداً "تشات جي بي تي". ففي التفاصيل اعتمد مورينو كثيراً على الذكاء الاصطناعي للتحضير للحصص التدريبية والخطط للمباريات، وكذلك الصفقات التي يريدها، وحتى أفكار غريبة جداً مثل إبقاء اللاعبين مستيقظين لمدة 28 ساعة متواصلة.

ولم تكن رحلة مورينو مع نادي سوتشي الروسي طويلة، إذ أعلن النادي توليه منصبه في شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2023، ليُقال من منصبه في شهر سبتمبر/أيلول عام 2024، وخلال فترة عمله، عاش الهبوط ثم العودة إلى دوري الأضواء، وكذلك فترة صعبة داخل المستشفى، بحسب المعلومات التي نشرتها الصحيفة الإسبانية.

وبحسب ما نشرته الصحيفة الإسبانية أيضاً، فإن المدير السابق لنادي سوتشي، أندريي أورلوف، أكد أن مورينو كان يعتمد كثيراً على الذكاء الاصطناعي خلال فترة عمله مع النادي الروسي، فمدرب منتخب إسبانيا السابق كان يضع تشكيلة المباراة بحسب الذكاء الاصطناعي، وكذلك متى يستبدل اللاعبين، بالإضافة للطلب من اللاعبين الاستيقاظ عند الساعة الخامسة فجراً، في حين خطط لرحلة سفر للفريق إلى مدينة خاباروفسك الروسية، وترك اللاعبين من دون نوم لمدة 28 ساعة تقريباً.

في المقابل استشار مورينو مدرب منتخب إسبانيا في عام 2019، "تشات جي بي تي"، لكي يبحث له عن مهاجم رأس حربة جيد في سوق الانتقالات، واختار النادي الروسي بعد ذلك التوقيع للمهاجم الكازاخستاني، أرثور شوشيناييف، ولكن الصفقة لم تكتمل في النهاية بسبب عدم حصول المدرب على أرقام فنية جيدة كان يريدها، وأصبح الذكاء الاصطناعي هو المُتحكم الأول في مورينو.