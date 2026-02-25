مدرب أميركي يحسم الجدل: رونالدو لن يلعب مع ميسي في إنتر ميامي

- أكد المدرب تاب راموس استحالة انتقال كريستيانو رونالدو للعب بجوار ليونيل ميسي في إنتر ميامي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حيث يركز رونالدو على ناديه النصر السعودي وتحضيراته لكأس العالم القادمة مع منتخب البرتغال. - رغم اقتراب نهاية مسيرتهما، يظل رونالدو وميسي ركيزتين أساسيتين في فريقيهما، حيث يقدمان أداءً رائعاً ويجذبان اهتماماً إعلامياً كبيراً، وهو ما لا يستطيع نجوم آخرون تحقيقه. - يتوقع راموس أن تكون كأس العالم القادمة آخر ظهور دولي لرونالدو وميسي، حيث يقتربان من الاعتزال الدولي بعد مسيرة حافلة بالإنجازات.

حسم المدرب الأميركي، تاب راموس (59 عاماً)، الجدل الدائر بين جماهير الرياضة، حول إمكانية قيام قائد منتخب البرتغال، كريستيانو رونالدو (41 عاماً)، اللعب إلى جوار نجم نادي إنتر ميامي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما أكد في حديثه صعوبة حدوث هذه الصفقة في "الميركاتو" الصيفي المقبل.

وقال تاب راموس في حديثه، الذي نقلته صحيفة ماركا الإسبانية، بنسختها الإنكليزية، الثلاثاء: "ما أعلمه جيداً، هو أن رونالدو لن يلعب مع ميسي في إنتر ميامي، ولن يتحرك البرتغالي في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، لأنه لا يُفكر في مغادرة ناديه النصر السعودي، رغم أنني كنت أتمنى حدوث هذا الأمر، حتى أرى كيف سيلعب النجمان الكبيران أحدهما مع الآخر في الفريق نفسه". وتابع: "رغم أن كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي يقتربان من نهاية مسيرتهما الاحترافية في عالم كرة القدم، لا يزالان ركيزتين أساسيتين في فريقيهما، حيث يُسجلان الأهداف ويُقدمان عروضاً رائعة ويجذبان اهتماماً كبيراً لدى وسائل الإعلام العالمية، وهذا أمر لا يستطيع نجوم كرة القدم الآخرون تحقيقه".

وأردف: "تركيز رونالدو منصب الآن على خوض المباريات مع ناديه النصر، وتجهيز نفسه بشكل جيد، حتى يخوض مع منتخب البرتغال منافسات بطولة كأس العالم القادمة، وأعتقد أنها المرة الأخيرة، التي سيتمكن فيها مشجعو المونديال من رؤية كريستيانو يلعب في هذه البطولة، لأنني متأكد من إعلان اعتزاله الدولي، ويبقى لديه المشاركة مع ناديه، قبل أن يضع حداً لمسيرته في وقت سيحدده بنفسه". وختم المدرب الأميركي، تاب راموس، حديثه: "ميسي سيدخل منافسات كأس العالم القادم، وهو مستعد بشكل كبير، نظراً إلى ما فعله في مونديال قطر 2022، عندما أهدى منتخب الأرجنتين اللقب، لكنني أعلم أن هذه المرة ستكون مختلفة بالنسبة له، بعدما تقدم في السن، لذلك من الممكن أن نراه أيضاً للمرة الأخيرة، قبل أن يعتزل دولياً هو الآخر".