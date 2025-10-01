مدرب ألماني يبعثر حسابات الطرابلسي قبل مواعيد منتخب تونس الحاسمة

يعيش الثنائي التونسي إلياس سعد وإسماعيل الغربي فترة صعبة مع فريقهما أوغسبورغ الألماني، في الوقت الذي يستعد فيه منتخب "نسور قرطاج" للمنافسات الكبيرة هذا العام، وهي بطولة كأس العرب بقطر، وبطولة كأس أمم أفريقيا بالمغرب، ونهائيات كأس العالم 2026.

وبعدما دخل اللاعبان حسابات المدير الفني لمنتخب تونس سامي الطرابلسي (57 عاماً)، بشكل واضح خلال المباراتين الماضيتين في تصفيات كأس العالم ضد كل من ليبيريا وغينيا الاستوائية، صدمهما مدرب نادي أوغسبورغ، الألماني ساندرو فاغنر، عندما استغنى عنهما في المباراة الأخيرة للفريق ضد هيدنهايم ضمن منافسات الأسبوع الخامس من الدوري الألماني لكرة القدم. ولم يشارك سعد والغربي تماماً في المباراة، وذلك قبل تقديم الطرابلسي قائمة منتخب تونس، المقرر إعلانها في مؤتمر صحافي غداً الخميس لمواجهة كل من ساوتومي وناميبيا في ختام التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، في العاشر والثالث عشر من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ما يثير مخاوف عديدة في صفوف الجهاز الفني لـ"نسور قرطاج" حول مستقبلهما في الفترة المقبلة.

وكشف مصدر مقرب من الطرابلسي، في حديث مع "العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، أن المدرب أصبح قلقاً من وضعية سعد والغربي، خصوصًا أنهما يلعبان في المركز نفسه، وهو الجناح الأيسر، ما اضطر المدرب الألماني إلى عدم التعويل عليهما في آنٍ واحد، وقد ظهر ذلك في كل المباريات منذ انطلاق الموسم. ولم يخض الغربي حتى الآن أي لقاء بصفة لاعب أساسي، واكتفى بالظهور في سبع دقائق فقط خلال لقاء الفريق ضد سان باولي ضمن منافسات الأسبوع الثالث من "البوندسليغا". في المقابل، يلعب سعد من حين إلى آخر أساسياً، لكنه يتم تغييره دائماً في الشوط الثاني، رغم أنّ الثنائي وصلا إلى الفريق في فترة التنقلات الصيفية الأخيرة، وينتظران التعويل عليهما لإثبات مهاراتهما مع أوغسبورغ.

وأثار الغربي إعجاب الطرابلسي عند دخوله لأول مرة في مباراة منتخب تونس ضد ليبيريا، وكذلك سعد الذي أحرز هدفه الأول مع "نسور قرطاج" عبر تنفيذ مخالفة رائعة في المباراة نفسها، لكن التطورات الأخيرة في أوغسبورغ بعثرت حسابات الجهاز الفني لمنتخب تونس، الذي أصبح مطالباً بحُسن التعامل مع اللاعبين، رغم أنهما سيسجلان حضورهما في القائمة الجديدة، وفقاً للمصدر نفسه.