مدرب ألكاراز يكشف أسباب الانفصال المفاجئ

- أعلن المدرب الإسباني خوان كارلوس فيريرو عن انفصاله عن اللاعب كارلوس ألكاراز بسبب خلافات مهنية حول بنود العقد، مؤكداً أن الخلاف لم يكن شخصياً وأنه كان يرغب في الاستمرار في العمل مع ألكاراز. - استعرض فيريرو مسيرته الناجحة مع ألكاراز، حيث حقق اللاعب تحت إشرافه 24 لقباً، منها ستة في البطولات الكبرى، وأصبح أصغر لاعب يتصدر التصنيف العالمي في 2022. - عبر ألكاراز عن امتنانه لفيريرو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيداً بدوره في تحقيق أحلامه، بينما أصبح صامويل لوبيز المدرب المسؤول عن ألكاراز.

تحدث المدرب الإسباني خوان كارلوس فيريرو (45 عاماً)، مدرب المصنف الأول عالمياً، كارلوس ألكاراز (22 عاماً)، لأول مرة عن أسباب الانفصال المفاجئ الذي هزّ عالم التنس الأسبوع الماضي، وأكد أن القرار جاء نتيجة خلافات حول بعض بنود العقد، وأشار إلى أن الأمور لم تكن مرتبطة بأي نزاع شخصي مع اللاعب العالمي.

وأوضح فيريرو في مقابلة مطولة مع صحيفة ماركا الإسبانية، الأربعاء، أن نهاية العام كانت فرصة لمراجعة عقده مع ألكاراز استعداداً للموسم القادم، وأشار إلى أن الفريقين اختلفا على بعض النقاط المالية والتنظيمية للعقد الجديد، وقال: "كما هو الحال في كل العقود، لكل طرف مصالح مختلفة، فريق كارلوس يركز على مصالحه، وفريقي يركز على مصالحه"، ليؤكد أن الخلاف كان مهنياً بحتاً.

وأشار المدرب أيضاً إلى أنه ربما كان بالإمكان حل الخلاف بالحوار، لكنه أضاف أن الطرفين لم يحاولا التوصل إلى اتفاق نهائي قبل إعلان الانفصال، وأضاف: "كان هناك نقاط خلاف. ربما كنا نستطيع حلها بالنقاش، لكننا لم نفعل وقررنا إنهاء تعاوننا".

واستعرض فيريرو مسيرة النجاحات التي جمعته بألكاراز، بدءاً من البدايات في الدوري الاحترافي، وصولاً إلى قمة التصنيف العالمي في 2022، حين أصبح ألكاراز أصغر لاعب في التاريخ يتصدر قائمة المصنفين الأوائل. وأوضح أن اللاعب فاز تحت إشرافه بـ24 لقباً، منها ستة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، وأن العلاقة بينهما كانت ممتازة طوال الموسم، دون أي مشاجرات.

وأكد المدرب الإسباني أنه لم يكن المبادر إلى فكرة الانفصال، وأنه كان يرغب في الاستمرار في العمل مع ألكاراز، وقال: "بعد آخر بطولة في تورينو، كنا نظن جميعاً أننا سنواصل، لكن الأمور تطورت وسلك كل طرف طريقه، رغم أن الفكرة الأساسية كانت الاستمرار".

وأشار التقرير أيضاً إلى أن ألكاراز عبّر على وسائل التواصل الاجتماعي عن امتنانه لفيريرو، وكتب "شكراً لتحويل أحلام طفولتي إلى حقيقة. بدأت هذه الرحلة عندما كنت مجرد طفل، وخلال كل هذه الفترة كنت ترافقني في رحلة رائعة داخل الملعب وخارجه، واستمتعت بكل لحظة إلى جانبك".

واختتم فيريرو تصريحاته بالإشارة إلى نجاحاتهما المشتركة في موسم 2025، حين حصل على جائزة أفضل مدرب من قبل زملائه، بينما أصبح صامويل لوبيز، المدرب المساعد، المسؤول الأول عن ألكاراز، ليؤكد أن المستقبل يحمل تحديات جديدة للطرفين على الساحة العالمية.