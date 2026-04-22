مدرب ألافيس يكشف سبب طلبه قميص مبابي

خسر مدرب ألافيس، كيكي سانشيز فلوريس (61 عاماً) مواجهاته في سانتياغو برنابيو، أمام ريال مدريد 1-2، مساء الثلاثاء، لكنه غادر الملعب بلقطة لافتة، تمثلت في حصوله على قميص النجم الفرنسي كيليان مبابي (27 عاماً).

وكشف فلوريس في تصريحات نقلتها منصة دازن البريطانية، اليوم الأربعاء، سبب طلبه قميص النجم الفرنسي: "في عائلتي هناك الكثير من الأطفال وأغلبهم يعشقون مبابي، ولذلك طلب القميص من اللاعب الفرنسي… وهذا أمر طبيعي". كما أظهر المشهد التلفزيوني نظرة من التفاهم والتودد بين كيكي سانشيز فلوريس ومبابي في لحظة تسليم القميص، ما عكس أجواء ودية بين الطرفين بعد نهاية اللقاء.

واستعاد فريق ريال مدريد انتصاراته بعد سلسلة من الإخفاقات في 4 مباريات متتالية، بالفوز على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدفين لواحد. وتلقى النادي الملكي خسارتين أمام بايرن ميونخ ليودع دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي، كما تكبد مرارة الهزيمة أمام ريال مايوركا والتعادل مع جيرونا في الدوري، لتتبدد آماله في المنافسة على اللقب المحلي. بهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثاني بفارق 6 نقاط خلف برشلونة المتصدر، الذي يستضيف سيلتا فيغو، اليوم الأربعاء، فيما تجمد رصيد ألافيس عند 33 نقطة في المركز الـ17. وشهدت المباراة حالة من الغضب الجماهيري ضد لاعبي ريال مدريد في ملعب سانتياغو برنابيو، بسبب سوء النتائج حيث أطلق المشجعون صفارات الاستهجان خاصة ضد الثنائي الهجومي كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور.