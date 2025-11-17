- ثقة كبيرة في مواجهة مالي: يعبر إدريس أيت الشيخ عن ثقته بقدرة منتخب المغرب لأقل من 17 عاماً على تقديم أداء قوي أمام مالي في دور الـ16 من كأس العالم للناشئين في قطر، مشيراً إلى التحليل الدقيق للطاقم الفني لنقاط قوة وضعف الخصم. - تحديات البطولة: يوضح أيت الشيخ أن المنتخب مر بفترات متفاوتة الأداء، لكنه استعاد قوته بتحقيق انتصارين مهمين، مع التركيز الآن على الفوز على مالي للوصول إلى ربع النهائي. - طموح الوصول للنهائي: بقيادة المدرب نبيل باها، يستعد المنتخب المغربي لمواصلة مشواره في البطولة، معتمداً على جاهزية اللاعبين وطموحهم لبلوغ الأدوار المتقدمة.

عبّر مدافع منتخب المغرب لأقل من 17 عاماً، إدريس أيت الشيخ، عن ثقته الكبيرة بقدرة "أشبال الأطلس"، على تقديم مباراة قوية أمام منتخب مالي، وذلك في المواجهة المرتقبة مساء الثلاثاء، ضمن دور الـ16 من كأس العالم للناشئين المقامة حالياً في قطر، والمتواصلة حتى 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وفي تصريح خاص بـ"العربي الجديد"، قال أيت الشيخ: "نحن جاهزون لمواجهة مالي. نعرف قيمة هذا المنتخب جيداً، وندرك نقاط قوته وضعفه. الطاقم الفني قام بعمل كبير في تحليل أدائه، من أجل مساعدتنا خلال المباراة". وأكد المدافع المغربي، أن المواجهة لن تكون سهلة على الطرفين، مضيفاً: "نثق تماماً بقدراتنا، ولدينا فريق قادر على تجاوز هذا الدور. نحن هنا من أجل الوصول إلى النهائي، وهذا هدف نؤمن بإمكانية تحقيقه".

وتحدّث لاعب كوبنهاغن الدنماركي عن مسار المنتخب المغربي في البطولة، قائلاً: "مررنا بفترات مختلفة خلال هذه المنافسات. في بعض المباريات كنا في أفضل مستوياتنا، وفي فترات أخرى لم نقدم ما نريده، كما حدث أمام اليابان والبرتغال. لكننا تمكّنا من العودة بقوة وتحقيق انتصارين مهمين، والآن تركيزنا منصبّ على الفوز على مالي وبلوغ ربع النهائي". وأكمل المنتخب المغربي استعداداته للمواجهة بقيادة المدرب نبيل باها، في لقاء يُعد نسخة مكرّرة من نهائي كأس أمم أفريقيا للناشئين قبل أشهر، والذي حسمه المغرب بركلات الترجيح. ويُعوّل الطاقم الفني على جاهزية لاعبيه وتركيزهم العالي، من أجل خطف بطاقة العبور إلى الدور المقبل.

ومع ارتفاع معنويات اللاعبين واستعدادهم الكامل، يدخل المغرب مباراته أمام مالي بطموح لمواصلة المشوار في البطولة العالمية، وحلم بلوغ الأدوار المتقدمة، التي طالما سعى إليها جيل الناشئين. وتشهد الأدوار الإقصائية حضور أربعة منتخبات أفريقية هي المغرب ومالي وبوركينا فاسو وأوغندا. وصنعت الأخيرة مفاجأة تاريخية ببلوغها الدور الثاني خلال أول مشاركة لها في المونديال.