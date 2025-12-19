مدافع منتخب الأردن يعتذر من المدرب طارق السكتيوي

19 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 23:12 (توقيت القدس)
سليم عبيد خلال مواجهة مصر في كأس العرب، 9 ديسمبر 2025 (إبراهيم العمري/رويترز)
- أثار تسجيل مصور جدلاً واسعاً بعد أن ظهر لاعبو منتخب الأردن وكأنهم يتجنبون مصافحة مدرب منتخب المغرب الرديف، طارق السكتيوي، خلال الممر الشرفي في نهائي كأس العرب 2025.
- قدم المدافع سليم عبيد اعتذاره عبر "إنستغرام"، موضحاً أن الموقف غير مقصود ولا يمثل أخلاق الأردنيين، مهنئاً المنتخب المغربي بالفوز.
- جاء الاعتذار بعد انتقادات حادة من جماهير "النشامى"، حيث قام زملاء عبيد بمصافحة المدرب المغربي، مما زاد من حدة الجدل حول الواقعة.

قدم مدافع منتخب الأردن الأول سليم عبيد (33 عاماً)، اعتذاره من مدرب منتخب المغرب الرديف، طارق السكتيوي، بعدما ظهر مع عدد من لاعبي "النشامى"، كأنهم يتجنّبون مصافحة المدير الفني لـ"أسود الأطلس"، خلال الممر الشرفي، الذي أقيم بعد نهاية مواجهة نهائي بطولة كأس العرب 2025، التي أقيمت في قطر.

وكتب مدافع منتخب الأردن سليم عبيد، على خاصية الستوري في حسابه على "إنستغرام"، اليوم الجمعة، بعدما ظهر ضمن لاعبي "النشامى" في التسجيل المصور، وكأنهم يتجنّبون مصافحة المدرب المغربي، طارق السكتيوي: "للتوضيح فقط. الموقف الذي حصل مع المدير الفني لمنتخب المغرب غير مقصود، ولا يمثل أخلاقنا كأردنيين. نقدم الاعتذار للكابتن السكتيوي، وله كل الحب والاحترام والتقدير، وألف مبروك الفوز للمنتخب المغربي الشقيق". 

وكان تسجيل مصور انتشر على مواقع التواصل قد أثار الجدل بين الجماهير، إذ ظهر سليم عبيد وزميله حسام أبو الذهب على وجه الخصوص، وكأنهما يتجنّبان مصافحة مدرب منتخب المغرب الرديف، طارق السكتيوي، الذي كان واقفاً في الممر الشرفي، الذي أقامه أبطال كأس العرب 2025، لنظرائهم في منتخب "النشامى"، الأمر الذي أثار ردّات فعل واسعة وغاضبة من هذا التصرف.

لعب القريشي أمام العراق في كأس العرب، 12 ديسمبر 2025 (بدر الدين طنني/Getty)
وجاء اعتذار مدافع منتخب الأردن الأول سليم عبيد، بعدما تعرض لانتقادات حادة من جماهير "النشامى"، الذين اعتبروا أنّ ما فعله لا يمثل أخلاق الشعب الأردني، خاصّة أن باقي زملائه قاموا خلال الممر الشرفي بمصافحة المدرب، طارق السكتيوي، وعلى رأسهم هدّاف بطولة كأس العرب 2025، علي علوان، الذي قام بمعانقة المدير الفني، وشكره وبارك له تحقيق اللقب.

