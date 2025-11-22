مدافع تشلسي يُمسك الكرة بيده في منطقة الجزاء دون عقوبة.. الشريف يوضح

- شهدت مباراة تشلسي وبيرنلي جدلاً تحكيمياً بعد عدم احتساب ركلة جزاء لبيرنلي، حيث لمس مدافع تشلسي الكرة بيده بعد تمريرة من الحارس، مما أثار اعتراضات لاعبي بيرنلي. - الخبير التحكيمي جمال الشريف أوضح أن تنفيذ ركلة المرمى كان صحيحاً، حيث لم يكن هناك نية من مدافع تشلسي للمس الكرة بيده بشكل متعمد، مما يجعل قرار الحكم متماشياً مع روح اللعبة. - أكد الشريف أن الحكم تصرف بروح القانون، حيث لم يكن هناك خطأ يستوجب ركلة جزاء، مما يعكس العدالة في تطبيق قوانين كرة القدم.

شهدت المواجهة التي انتصر فيها تشلسي على مُضيفه بيرنلي بهدفين مقابل لا شيء، اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، حالة تحكيمية أثارت الكثير من التساؤلات بين الجماهير الرياضية، بسبب حرمان صاحب الأرض من ركلة جزاء.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد" جمال الشريف رأيه حول عدم احتساب ركلة جزاء لصالح بيرنلي ضد تشلسي في الشوط الأول بقوله: "لعب حارس المرمى روبيرت سانشيز ركلة المرمى بقدمه إلى زميله تريفوه تشالوباه، الذي التقط الكرة بيده، ووضعها مرة أخرى على زاوية منطقة المرمى، وأعاد تنفيذها".

وتابع: "اعترض لاعبو بيرنلي على لمسة اليد لمدافع تشلسي، وطالبوا بركلة جزاء، لكن هنا ركلة المرمى جاءت نتيجة خروج الكرة خارج حدود الملعب، ومن حق الفريق أن ينفذها، وهي مكافأة له بعد أن أخرج الكرة فريق بيرنلي، ويجب أن تكون هناك قوانين لكرة القدم من شأنها الحفاظ على العدالة، وهذا شيء مهم، إلا أن القوانين لا يمكن أن تشمل كل الاحتمالات الممكنة".

وأوضح: "يأمل مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن يتخذ الحكم قراره ضمن روح اللعبة، وهذه قضية بالغة الأهمية، عند غياب حكم مباشر منصوص عليه في القانون، وهذا يطرح السؤال التالي: ما الذي تريده كرة القدم؟ ما الذي تتطلع إليه؟ وهنا من العدالة أن ينفذ تشلسي ركلة المرمى، ومدافعه لم يقصد أن يلعب الكرة بيده أو يحرم منافسه من السيطرة أو المنافسة عليها".

وختم الشريف حديثه: "مدافع تشلسي لم تكن لديه الرغبة بلمس الكرة بيده لغرض لمسها، وإنما هدفه التقاطها وإعادة تنفيذها من داخل منطقة المرمى بقدمه، والحكم هنا تصرف بروح القانون، وبفلسفة اللعبة، التي لا يمكن أن تعاقب لاعب على هذا التصرف، لأنه كانت لديه ركلة مرمى، ومن حقه أن ينفذها، وبالتالي اعتبر أن الحارس لم يلعب الكرة، وإنما دفع الكرة لزميله، حتى ينفذها بنفسه، ولا وجود لركلة جزاء لصالح بيرنلي، وقرار الحكم صحيح ويتجاوب مع روح اللعبة، للحفاظ على عدالتها".