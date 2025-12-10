- استعدادات قوية لمنتخب المغرب: أكد المدافع مروان الوادني جاهزية "أسود الأطلس" لمواجهة سورية في ربع نهائي كأس العرب، بعد تصدرهم المجموعة الثانية بسبع نقاط، مع تطلعهم لتحقيق اللقب العربي للمرة الثانية في تاريخهم. - تحدي أمام منتخب سورية: أشار الوادني إلى صعوبة المباراة أمام منتخب سورية الذي يضم لاعبين بارزين، مؤكداً تركيزهم على الفريق ككل وليس على لاعب بعينه، مع إصرارهم على الفوز والتأهل لنصف النهائي. - دعم جماهيري ومعنويات مرتفعة: أعرب الوادني عن امتنان الفريق للدعم الجماهيري الكبير، مؤكداً أن معنوياتهم مرتفعة لتحقيق نتيجة إيجابية وإسعاد الجماهير بتحقيق اللقب.

أكد مدافع منتخب المغرب لكرة القدم مروان الوادني جاهزية "أسود الأطلس" للمواجهة المرتقبة أمام سورية على ملعب "خليفة الدولي"، مساء غدٍ الخميس، في إطار الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب المقامة حالياً في قطر، والتي تستمر حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

ويسعى منتخب المغرب إلى بلوغ نصف نهائي كأس العرب، بعدما أنهى دور المجموعات في صدارة المجموعة الثانية بسبع نقاط، ويتطلع لتحقيق اللقب العربي للمرة الثانية في تاريخه، بعد الأول عام 2012 بالسعودية.

وأنهى منتخب المغرب استعداداته مساء الأربعاء بإجراء آخر حصة تدريبية بحضور جميع اللاعبين، باستثناء أشرف بن شرقي وحمزة الهنوري المصابين.

وعلى ضوء استعدادات منتخب "أسود الأطلس" لمواجهة سورية، قال المدافع مروان الوادني، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد": "نحن جاهزون لهذه المواجهة التي لن تكون سهلة أمام منتخب يلعب كرة قدم جميلة". وأضاف: "نعرف أن منتخب سورية يضم بعض اللاعبين البارزين، لكننا نركز على المنتخب كاملاً، وليس على لاعب دون آخر. نحن لدينا لاعبين كباراً، لذلك أعيننا على الفوز والتأهل للدور نصف النهائي في هذه البطولة".

وختم الوادني حديثه قائلاً: "معنوياتنا مرتفعة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام سورية. نشكر جماهيرنا الكبيرة التي تحضر دائما لمساندتنا، وستكون حاضرة بقوة في مباراة الغد أمام المنتخب السوري، ونأمل أن نُسعدهم بتحقيق اللقب". وتنطلق المباراة يوم غد الخميس في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء (17:30) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وسورية، الساعة الثالثة والنصف عصراً (15:30) بتوقيت المغرب.