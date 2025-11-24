مدافع الأهلي يثير الرعب في التدريب بسبب إصابته الخطرة

- تعرض مصطفى العش، مدافع الأهلي المصري، لإصابة في الرأس خلال تدريبات الفريق، مما أدى إلى ارتجاج في المخ ونقله إلى المستشفى للمراقبة الطبية لمدة 24 ساعة، مما يبعده عن مباراة الجيش الملكي المغربي في دوري أبطال أفريقيا. - الأهلي المصري أعلن رسمياً عن إصابة العش، الذي انضم للفريق في 2025 بصفقة تجاوزت 50 مليون جنيه، ولم يشارك بعد في التشكيلة الأساسية تحت قيادة المدربين السابق والحالي. - الأهلي بدأ مشواره في دور المجموعات بفوز كبير على شبيبة القبائل الجزائري، مما يعزز آماله في البطولة.

أثار مدافع نادي الأهلي المصري، مصطفى العش (25 عاماً)، الرعب في القلعة الحمراء، خلال الساعات الأخيرة، بعد تعرّضه لإصابة في الرأس، وسقوطه في مران الفريق، اليوم الاثنين، استعداداً لخوض مباراة الجيش الملكي المغربي في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتعرّض مصطفى العش لارتجاج في الرأس، بعد كرة مشتركة، ليسقط أرضاً فاقداً القدرة على النهوض، وخضع سريعاً لإفاقة من جانب الجهاز الطبي، ثم نُقل لأحد المستشفيات لتلقي العلاج. وكشف الأهلي المصري رسمياً عن إصابة لاعبه، والتي تمثلت في تعرضه لارتجاج في المخ، وتم حجزه معها في المستشفى، والبقاء تحت الملاحظة الطبية.

وقال طبيب الأهلي المصري، أحمد جاب الله، إن "اللاعب تعرض لارتجاج بسيط خلال مران الفريق، الذي أقيم اليوم الاثنين، على هامش الاستعداد لمباراة الجيش الملكي". مؤكداً أن الجهاز الطبي قرر حجز اللاعب لمدة 24 ساعة بالمستشفى، ليكون تحت الملاحظة الطبية، وإجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان على حالته بشكل دقيق.

ووفقاً لهذه الإصابة فلن يكون اللاعب ضمن حسابات قائمة الأهلي المصري، استعداداً لملاقاة الجيش الملكي المغربي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. ويعتبر مصطفى العش من الصفقات الجديدة، التي أبرمها الأهلي المصري في عام 2025، وتكبّد أكثر من 50 مليون جنيه لشرائه من نادي زد، ولكنه لم يشارك في التشكيلة الأساسية مع المدرب الإسباني المُقال، خوسيه ريبيرو، وكذلك المدير الفني الحالي، الدنماركي ييس توروب.

ويُذكر أن الأهلي المصري فاز على شبيبة القبائل الجزائري، بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الأولى، ليدشن الفريق الأحمر بداية قوية له في رحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.