- في مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، أثارت قرارات التحكيم جدلاً بعد مطالبة برشلونة بركلة جزاء في الشوط الثاني، لكن الخبير التحكيمي جمال الشريف أكد عدم وجود مخالفة. - الشريف أوضح أن حارس أتلتيكو مدريد لم يرتكب خطأً عندما دفع الكرة لزميله، مما يتماشى مع فلسفة اللعبة وروحها التي تسعى للحفاظ على العدالة. - الحكم اعتبر أن تصرفات حارس أتلتيكو مدريد كانت قانونية، وقراره بعدم احتساب ركلة جزاء لبرشلونة كان صحيحاً وفقاً لقوانين اللعبة.

شهدت المواجهة التي خسرها برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في ملعب كامب نو، بهدفين مقابل لا شيء، مساء الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حالة تحكيمية أثارت التساؤلات بين جماهير الرياضة، بعدما طالب نجوم الفريق الكتالوني بركلة جزاء لصالحهم في الشوط الثاني.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف، رأيه حول عدم احتساب ركلة جزاء لصالح أتلتيكو مدريد ضد برشلونة في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول، بقوله: "هجمة لصالح الروخيبلانكوس، ووصلت الكرة فيها إلى ناهويل مولينا، الذي لعبها لداخل عمق منطقة الجزاء، وحرك هنا جيرارد مارتن قدمه اليمنى لتلامس الكرة قدمه، ولتنحرف وتصطدم بالأرض، لترتقي إلى الأعلى".

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف، رأيه حول مُطالبة نجوم برشلونة بركلة جزاء في الدقيقة 54 من عمر الشوط الثاني، بقوله: "ركلة مرمى لصالح أتلتيكو مدريد، ووضع الحارس خوان موسو الكرة، ودفعها بقدمه صوب زميله روبين لو نورماند، الذي أمسك الكرة بكلتا يديه، ثم ثبتها داخل منطقة المرمى، وقام بعدها بتنفيذ الكرة ووضعها باللعب، تطبيق قانون اللعبة أمر مهم وواجب ، لكن يجب علينا فهم فلسفة القانون وروحه التي تسعى للحافظ على العدالة، باعتبار أن العدالة هي القاعدة الأساسية لجمال اللعبة وسمة جوهرية لروحها".

وأضاف: "لم يرتكب روبين لو نورماند مخالفة ليكتسب فائدة من ذلك، ولم يحرم الفريق الآخر من فرصة لتسجيل هدف أو وقف هجمة أو أي شيء من ذلك، لأن مدافع أتلتيكو مدريد حصل على الكرة وقام بتثبيتها ووضعها باللعب، والحكم هنا اعتبر أن حارس مرمى الروخيبلانكوس لم يضع الكرة باللعب بعد، بل دفع الكرة لزميله حتى ينفذ ركلة المرمى".

وختم الشريف حديثه: "لا وجود لمخالفة لصالح برشلونة، لأن المخالفة في هذه الحالة تتنافى مع فلسفة اللعبة وعدالتها، ويجب أن يكون لدى الحكم قراءة واقعية لأحداث المباراة، واتخاذ قرارات صحيحة ومقنعة وفق قانون اللعب، وبالتالي قراره في هذه الحالة صحيح، لأنه اعتبر أن حارس مرمى برشلونة قام بعملية إعطاء الكرة إلى زميله روبين لو نورماند، حتى ينفذ ركلة المرمى، وقرار الحكم النهائي كان صحيحاً بعدم وجود مخالفة للفريق الكتالوني في هذه الحالة".