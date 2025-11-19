مدافعون في نهاية العقود يشعلون الميركاتو قبل بدايته

- تترقب الأندية الأوروبية الكبرى سوق الانتقالات الشتوي المقبل، حيث تنتهي عقود العديد من نجوم الدفاع في يونيو 2026، مما يفتح الباب لتحركات مدروسة وصراعات شرسة بين الأندية مثل بايرن ميونخ، ريال مدريد، وليفربول. - يبرز أندرياس كريستنسن من برشلونة كهدف رئيسي، إلى جانب دايوت أوباميكانو من بايرن ميونخ، وإبراهيما كوناتي من ليفربول، ومارك غيهي من كريستال بالاس، مع تزايد الاهتمام بهم من الأندية الكبرى. - قد يؤدي انتهاء عقود هؤلاء اللاعبين إلى تأثير "سقوط الدومينو"، حيث يمكن أن تبدأ سلسلة من الانتقالات المتتابعة لتعويض بعضهم البعض في الخط الخلفي.

تترقب الأندية الأوروبية الكبرى سوق الانتقالات المقبل في ظل وجود العديد من نجوم الخط الخلفي في نهاية عقودهم مع أنديتهم، ما يفتح الباب أمام تحركات مدروسة وصراعات شرسة بين الكبار، على أعتاب الميركاتو الشتوي المرتقب على مدار شهر يناير/ كانون الثاني المقبل. ويضع اقتراب انتهاء العقود يوم 30 يونيو/ حزيران 2026 كبار القارة، مثل بايرن ميونخ الألماني، ريال مدريد الإسباني، ليفربول الإنكليزي، باريس سان جيرمان الفرنسي، وبرشلونة الإسباني، في حالة تأهّب قصوى لمتابعة الوضع.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أمس الثلاثاء، يأتي لاعب برشلونة، المدافع الدولي الدنماركي أندرياس كريستنسن (29 عاماً)، في مقدمة الأسماء التي يراقبها السوق، إلى جانب المدافع الدولي الفرنسي دايوت أوباميكانو (27 عاماً)، من بايرن ميونخ، والمدافع الدولي الفرنسي إبراهيما كوناتي (26 عاماً)، من ليفربول، والمدافع الدولي الإنكليزي مارك غيهي (25 عاماً)، من كريستال بالاس الإنكليزي، الذين يدخلون جميعاً الأشهر الأخيرة من عقودهم.

ويجد نادي برشلونة نفسه في وضعية معقّدة، في ظل غياب أي خطة بديلة واضحة لتعويض الرحيل المرتقب لمدافعه، إذ لا يزال ينتظر ما ستسفر عنه الأسابيع المقبلة قبل اتخاذ خطوة حاسمة. ويظلّ المدافع الدولي الدنماركي صاحب الخبرة الكبيرة التي راكمها مع تشلسي الإنكليزي وبوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، خياراً جذاباً لعدة أندية تبحث عن عنصر ثابت يعزّز منظومتها الدفاعية.

وتتزايد حالة الترقب المحيطة بالمدافع الدولي الفرنسي دايوت أوباميكانو، الذي يقترب عقده مع بايرن ميونخ من نهايته دون مؤشرات واضحة على تجديده، ما دفع كلاً من برشلونة وريال مدريد وباريس سان جيرمان إلى فتح قنوات اتصال أولية مع وكيل أعماله لاستطلاع إمكانية ضمه. ويتعقّد المشهد أكثر مع دخول بايرن نفسه على خط متابعة المدافع إبراهيما كوناتي، في وقت تشير فيه تقارير ألمانية إلى أنّ ليفربول لم يحسم بعد ملف تجديد عقد لاعبه، الأمر الذي قد يدفع النادي الإنكليزي للتفكير في بيعه خلال الميركاتو الشتوي للاستفادة مالياً قبل نهاية عقده.

وتواصل الأندية الأوروبية مراقبة وضعية غيهي، الذي يُعد أحد أبرز المدافعين الإنكليز الصاعدين، إذ يأمل ليفربول في استغلال ملف كوناتي وفتح الباب أمام ضم غيهي بدلاً منه، كما ارتبط اسمه ببايرن ميونخ الذي يرى فيه بديلاً محتملاً لأوباميكانو، بينما لم يُخفِ ريال مدريد اهتمامه باللاعب في إطار سياسته بتعزيز الخط الخلفي بأسماء شابة تمتلك هامش تطوّر كبيراً.

وقد تفتح هذه الوضعية الباب أمام ما يعرف بتأثير "سقوط الدومينو"، إذ قد يبدأ كبار المدافعين بتعويض بعضهم بعضاً، لتتحول صفقة واحدة إلى شرارة تُطلق سلسلة انتقالات متتابعة في الخط الخلفي.