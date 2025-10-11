- كشف هنريك مخيتاريان عن تفاصيل توتر علاقته مع جوزيه مورينيو في مانشستر يونايتد، حيث تلقى رسائل ليلية تطالبه بالمغادرة لضم أليكسيس سانشيز. - في كتابه الجديد، يروي مخيتاريان مشاداته مع مورينيو، حيث اتهمه الأخير بسوء الأداء، مما أدى إلى رحيله إلى أرسنال في صفقة تبادلية. - التقى مخيتاريان ومورينيو مجددًا في روما عام 2021، حيث تجاوزا خلافاتهما السابقة، وانتقل بعدها إلى إنتر ميلان ليحقق استقرارًا في مسيرته.

عاد النجم الأرميني، هنريك مخيتاريان (36 عاماً)، إلى الواجهة من جديد، بعد أن كشف تفاصيل خفية عن العلاقة المتوترة، التي جمعته بالمدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو (62 عاماً)، خلال فترة وجودهما معاً في مانشستر يونايتد الإنكليزي. وأوضح لاعب إنتر ميلان الإيطالي الحالي أنه دخل في مشادة عنيفة مع مورينيو، تبعتها سلسلة من الرسائل الليلية الغريبة، التي كان يتلقاها من المدرب عبر "واتساب"، يطالبه فيها بمغادرة النادي تمهيداً للتعاقد مع النجم التشيلي، أليكسيس سانشيز.

وكتب مخيتاريان، في كتابه الجديد الصادر في إيطاليا، والذي أبرزت صحيفة ديلي ميل البريطانية مقتطفات منه، أمس الجمعة، فصلاً خاصاً عن أشهره الأخيرة الصعبة في مانشستر يونايتد، وأوضح: "قلت له لقد كنت تنتقدني منذ عام ونصف العام، منذ لحظة وصولي إلى النادي، فصرخ مورينيو قائلاً إنني سيئ للغاية، عندها فقدت أعصابي وقلت له: أنت الأسوأ، فغضب وأمرني بمغادرة المكان قائلاً: لا أريد أن أراك مجدداً".

وأضاف مخيتاريان، في روايته المثيرة: "خلال التدريبات لم يكن يتحدث معي إطلاقاً، لكن في كل مساء كنت أتلقى منه رسالة على واتساب يقول فيها: ميكي، غادر من فضلك، لقد أصبحت المواقف سخيفة. وكنت أردّ عليه بالجملة نفسها: سأرحل إذا وجدت الفريق المناسب، ثم بدأ يكرر في منتصف يناير/ كانون الثاني: ميكي، غادر من فضلك، حتى أتمكن من جلب أليكسيس سانشيز. فقلت له: لن أرحل لمجرد أن أساعدك، وإذا أردت شيئاً فتحدث إلى وكيل أعمالي، مينو رايولا".

ولعب مخيتاريان بقميص "الشياطين الحمر" بين عامي 2016 و2018، وكان من أولى صفقات مورينيو في أولد ترافورد، لكنه لم يحظَ أبداً بثقته الكاملة، وبعد 18 شهراً فقط، رحل عن الفريق إلى أرسنال في صفقة تبادلية ضخمة، انتقل بموجبها التشيلي أليكسيس سانشيز إلى مانشستر يونايتد، بينما لم ينجح مخيتاريان كثيراً مع الفريق اللندني أيضاً، مكتفياً بـ 59 مباراة فقط، قبل أن يرحل نحو الدوري الإيطالي من بوابة نادي روما.

وفي مفارقة لافتة، اجتمع مخيتاريان مجدداً مع مورينيو في روما عام 2021، بعد تولي الأخير تدريب الفريق العاصمي، إذ تجاوز الاثنان خلافاتهما القديمة، وفتحا صفحة جديدة من الاحترام المتبادل، وبعد عام واحد فقط، انتقل النجم الأرميني إلى إنتر ميلان في صفقة مجانية، ليكتب هناك فصلاً أكثر استقراراً في مسيرته، إذ خاض حتى الآن 154 مباراة بقميص "النيراتزوري"، وشارك إلى جانب زميله السابق سانشيز في موسم 2023-2024، وكأن القدر أراد أن يجمع بينهما مجدداً، بعد قصة رحيل مثيرة بدأت في مانشستر يونايتد.