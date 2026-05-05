مخاوف أمنية تخيم على كأس العالم 2026 وسط التوتر مع إيران

- تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران يثير مخاوف أمنية حول كأس العالم 2026، حيث تستضيف الولايات المتحدة، المكسيك، وكندا البطولة وسط قلق متزايد من الاحتجاجات والتدقيق الأمني. - الحوادث الأمنية الأخيرة في أمريكا الشمالية، مثل محاولة اغتيال الرئيس ترامب وإطلاق النار في المكسيك، تزيد من قلق الجماهير وتؤثر على قرارات السفر وثقة الجهات المنظمة. - تقارير استخباراتية تحذر من تهديدات إرهابية محتملة خلال البطولة، مع تأكيد المنظمين على اتخاذ أعلى درجات الجاهزية الأمنية لضمان أجواء آمنة.

حذّر خبراء أمنيون من أن تصاعد المشاعر المعادية للولايات المتحدة والتوترات المرتبطة بالصراع مع إيران، قد تكون لهما تداعيات مباشرة على كأس العالم 2026، في ظل استضافة ولايات أميركية الجزء الأكبر من البطولة المرتقبة. وتستعد كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا لاحتضان منافسات كأس العالم 2026، بمشاركة 48 منتخباً من ست قارات، غير أن التحضيرات تجري وسط أجواء يطغى عليها القلق الأمني والتوتر الجيوسياسي، لا سيما وسط النزاع القائم بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي تصريحات لصحيفة "سيتي إم" البريطانية، نُشرت مساء الاثنين، أوضح مدير حلول الأمن في شركة إنترناشيونال سوس، ديلان إيفانز، أن النظرة السلبية المتزايدة تجاه الولايات المتحدة أصبحت عاملاً مؤثراً بحد ذاتها، مشيراً إلى أن تداخل التوترات الدولية مع السياسات الداخلية يصنع بيئة حساسة للمسافرين الدوليين. وأضاف أن ذلك لا ينعكس بالضرورة في مخاطر مباشرة، بقدر ما يؤدي إلى تشديد إجراءات العبور عبر الحدود، وزيادة التدقيق الأمني، وارتفاع احتمالات الاحتجاجات في المدن الكبرى المستضيفة.

وشهدت دول أميركا الشمالية في الآونة الأخيرة حوادث أمنية لافتة، من بينها إطلاق نار استهدف مناسبة رسمية في واشنطن، في حادثة وُصفت بأنها محاولة اغتيال للرئيس دونالد ترامب، إضافة إلى حادثة إطلاق نار في موقع أثري بالمكسيك أودت بحياة سائح كندي، وهو موقع مرجح أن يزوره مشجعو المونديال.

وفي هذا السياق، أشار إيفانز إلى أن الحوادث الأمنية في المكسيك، رغم كونها محلية، رفعت منسوب القلق لدى الجماهير والمؤسسات، ما قد يؤثر بقرارات السفر وثقة الجهات المنظمة. أما في كندا، فقد لفت إلى أن الضغط المحتمل على النظام الصحي الممول حكومياً خلال حدث عالمي ضخم، قد يؤدي إلى فترات انتظار أطول، ما يستوجب تخطيطاً مسبقاً من الزوار، خصوصاً على صعيد التأمين والدعم الطبي.

بعيدا عن الملاعب الأعاصير خطر حقيقي يلاحق كأس العالم 2026 و"فيفا" يتحرك

وفي الولايات المتحدة، حذّرت تقارير استخباراتية من ارتفاع مخاطر التهديدات الإرهابية خلال فترة كأس العالم 2026، مستحضرةً سوابق تاريخية، أبرزها إحباط مخطط إرهابي خلال مونديال 1998، استهدف مباراة منتخب إنكلترا أمام تونس في مدينة مرسيليا الفرنسية. وتبقى هذه المخاوف حاضرة بقوة في أجندة المنظمين، مع تأكيدهم في الوقت ذاته اتخاذ أعلى درجات الجاهزية الأمنية لضمان إقامة البطولة في أجواء آمنة، تليق بأكبر حدث كروي في العالم.