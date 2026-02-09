محمود كهربا يعود إلى إنبي المصري بعد غياب 11 عاماً

- أعلن نادي إنبي المصري عن التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا لمدة ستة أشهر، في صفقة انتقال حر، بعد غياب 11 عاماً عن الفريق الذي نشأ فيه كلاعب موهوب. - عانى كهربا من فشل مفاوضات عودته إلى الأهلي وعدم نجاح محاولاته للانضمام إلى أندية أخرى لأسباب مالية، قبل أن يستقر في إنبي الذي تألق فيه سابقاً. - فسخ كهربا عقده مع القادسية الكويتي بسبب عدم انتظام مستحقاته المالية، ويأمل إنبي في أن يساهم في تحسين مركز الفريق في الدوري المحلي.

أعلن نادي إنبي المصري رسمياً، اليوم الاثنين، التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا (31 عاماً)، مهاجم أندية القادسية الكويتي والأهلي والزمالك السابق في صفقة انتقال حر لمدة ستة أشهر حتى نهاية الموسم الجاري.

وأبرم نادي إنبي المصري، صفقة غابت عن الفريق لمدة 11 عاماً كاملة، كان بطلها لاعب ترعرع في صفوفه ناشئاً موهوباً بين عامَي 2011، 2015 قبل أن يقرر بيع عقده إلى الزمالك ويتنقل بعدها إلى العديد من الأندية. ونشر إنبي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك " تدوينة، كشف فيها عن ضم محمود كهربا مع منحه القميص رقم 10 ليضم اللاعب وينقذه من "بطالة طويلة".

وعانى كهربا قبل إنبي من فشل مفاوضات عودته إلى الأهلي، ثم عدم نجاح محاولاته، من أجل اللعب في الاتحاد السكندري وكهرباء الإسماعيلية وغزل المحلة، لأسباب مالية قبل أن يستقر به المطاف في إنبي، الذي تألق في صفوفه بين عامَي 2011، 2015 وكان من أبرز النجوم الذين برزوا في صفوفه، قبل أن يجري بيع عقده إلى الزمالك في صيف عام 2015 وهو في الحادية والعشرين من عمره.

وخاض كهربا رحالة شهيرة لكثير من الأندية، التي لعب لها خلال 15 عاماً، ووصلت إلى 10 أندية يتصدرها الأهلي والزمالك بخلاف إنبي في مصر واتحاد جدة السعودي والقادسية الكويتي والاتحاد الليبي وأفيش البرتغالي وهاتاي سبور التركي وغراسهوبر ولوزيرن في سويسرا.

وفسخ محمود كهربا عقده مع القادسية الكويتي، قبل أيام عدّة، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية بانتظام وأعلن عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفريق لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في تصريحات متلفزة سابقة له. ويعول إنبي على نجاح صفقة كهربا في الهروب من دائرة الخطر في الدوري المحلي وإنهاء الموسم الجاري 2025-2026 في مركز متقدم.