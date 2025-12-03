محمود المرضي نجم الأردن: هذا ما طلبه المدرب بين الشوطين لنحقق الفوز

- قاد منتخب الأردن انتصاراً مثيراً على الإمارات 2-1 في كأس العرب 2025 بقطر، حيث أظهر اللاعبون روحاً قتالية عالية بعد توجيهات المدرب جمال السلامي. - أكد محمود المرضي أن المدرب طلب تعزيز الروح القتالية والتفوق في الثنائيات، مما ساهم في تسجيل الهدف الثاني وتحقيق الفوز. - رجائي عايد أشار إلى أهمية التركيز والاستحواذ على الكرة في الشوط الثاني، بعد إهدار فرص عديدة وركلة جزاء في الشوط الأول، مما أدى إلى خطف الفوز.

تحدث لاعب منتخب الأردن، محمود المرضي (31 عاماً)، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، بعد نهاية مواجهة "النشامى"، التي انتصر فيها أمام منتخب الإمارات، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العرب 2025، المقامة حالياً في قطر، وتنتهي في 18 من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وقال محمود المرضي، رداً على سؤال حول ما طلبه مدرب منتخب الأردن، جمال السلامي، من اللاعبين بين الشوطين في غرفة خلع الملابس، خصوصاً بعد تضييع الكثير من الفرص السهلة للتسجيل أمام مرمى منتخب الإمارات: "طلب منا المدرب اللعب بروح أكبر، لأن منتخب الإمارات لو عاد في المباراة، سيعود عبر الروح أولاً، خصوصاً أنه منقوص من لاعب في الشوط الأول".

وتابع المرضي حديثه، مضيفاً: "طلب منا المدرب جمال السلامي التركيز جيداً على الروح القتالية، والتفوق في الثنائيات داخل الملعب، والحمد لله قدمنا شوطاً ثانياً جيداً، ونجحنا في خطف الهدف الثاني، وتفوقنا في المواجهة في النهاية، واللاعبون في منتخب الأردن لم يقصروا أبداً".

كما أجاب لاعب منتخب الأردن، رجائي عايد، عن السؤال نفسه، قائلاً: "كانت هناك لحظات مهمة في الشوط الأول، أهدرنا الكثير من الفرص لتسجيل أكثر من هدف في شباك منتخب الإمارات، وأهدرنا ركلة جزاء كانت ستقلب النتيجة. طلب منا المدرب جمال السلامي التركيز أكثر في الملعب، خلال الشوط الثاني، والاستحواذ على الكرة، وتجنب فقدانها، والحمد لله نجحنا في خطف الفوز".