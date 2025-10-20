محمد وهبي يُغازل أبطال العالم... هكذا تُوج المغرب بلقب المونديال

- قاد محمد وهبي منتخب المغرب تحت 20 سنة لتحقيق لقب كأس العالم لأول مرة بعد الفوز على الأرجنتين 2-0، مشيدًا بالمسؤولية الجماعية والجهد المشترك الذي أظهره اللاعبون. - أكد وهبي على أهمية الهدوء أمام فريق الأرجنتين العدواني، حيث استغل المغرب الفرص وسجل في اللحظات الحاسمة، مشيرًا إلى الدفاع القوي الذي حال دون تسجيل الأرجنتين. - أشاد وهبي بتفاني ياسر الزبيري، الذي فاز بالحذاء الذهبي والكرة الفضية، مؤكدًا على أهمية وضع المواهب في خدمة الفريق كأساس لتشكيلة 2030.

تحدث مدرب منتخب المغرب تحت 20 سنة، محمد وهبي (49 سنة)، عن تتويج لاعبيه بلقب بطولة كأس العالم تحت 20 سنة، فجر الاثنين، إثر التفوق على منتخب الأرجنتين بهدفين نظيفين، وكشف عن كيفية تتويج أشبال المغرب بهذا اللقب التاريخي الأول في كأس العالم.

وتحدث مدرب منتخب المغرب تحت 20 سنة، محمد وهبي (49 سنة)، في المؤتمر الصحافي بعد المباراة النهائية أمام الأرجنتين والتتويج بلقب كأس العالم تحت 20 سنة، وقال: "المسؤولية التي عمل بها اللاعبون كانت عنصرا حاسما لتحويلها إلى طاقة، هذا هو أهم ما حدث. هذا التحول في الطاقة هو ثمرة العمل. عندما وصل اللاعبون إلى كأس العالم، كانوا جميعا يدركون أن الأمر يتعلق بالتكاتف والجهد الجماعي، وأنه لولا ذلك، لا يمكن الفوز بكأس العالم. هناك لاعبان صنعا الفارق، لكنهما لم يكونا متأكدين من قدرتهما على تحقيق ذلك، وهذا هو ثمرة العمل اليومي".

وتابع محمد وهبي حديثه قائلاً: "كنا نعلم أن الأرجنتين فريق عدواني للغاية، وهذا ليس انتقاداً. وكان علينا أن نحافظ على هدوئنا، وقد فعلنا ذلك بشكل رائع. حصلوا على الكثير من البطاقات الصفراء، ولن أخوض في التفاصيل التكتيكية نظراً لصعوبة الأمر مع الإثارة، لكننا سجلنا بسرعة في اللحظة التي أردنا فيها إيذاءهم، في الصفوف الخلفية. كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف لكنهم يحظون بلاعبين جيدين للغاية، ونحن دافعنا بشكل جيد للغاية".

ورداً على سؤال حول ما إذا سيكون هذا الأساس لتشكيلة المغرب لكأس العالم 2030، البطولة المقررة إقامتها في إسبانيا والبرتغال والمغرب، قال المدرب وهبي "إن هذه الفكرة المتمثلة في فريق يتحلى بكثير من الحزم والقوة سمحت لنا ببناء مجموعة حقيقية، وجميع اللاعبين وضعوا مواهبهم في خدمة الفريق. أي شخص لا يضع موهبته في خدمة الفريق لن يتم اختياره".

كما أشاد مدرب منتخب أشبال الأطلس بتفاني والتزام الهداف، ياسر الزبيري، الفائز بالحذاء الذهبي ولاعب النهائي، الذي فضل المشاركة في كأس العالم على ناديه فاماليكاو البرتغالي، بعدما أخبره فريقه أنه إذا سافر إلى تشيلي، فقد يضطر إلى الجلوس على مقاعد البدلاء، كما حصل الزبيري، صاحب هدفي الفوز في النهائي على الأرجنتين، على جائزة الكرة الفضية في كأس العالم تحت 20 سنة.