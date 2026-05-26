محمد وهبي يعلن تشكيلة المغرب في المونديال: غياب بوفال وحضور أمرابط

كشف مدرب منتخب المغرب لكرة القدم محمد وهبي، اليوم الثلاثاء، قائمة الفريق التي ستُشارك في نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وذلك حين تنطلق المنافسات يوم 11 يونيو/ حزيران المقبل، وسط ترقبٍ لما سيقدمه أسود الأطلس في هذه النسخة، بعد بلوغ نصف النهائي في نسخة 2022 بقطر تحت قيادة المدرب وليد الركراكي.

ودخل وهبي بعدها قاعة الإعلان عن أسماء التشكيلة التي اختارها للمونديال، وقال: "كانت الفترة المخصصة للحسم في اللائحة قصيرة، وقد أجرينا تقييماً دقيقاً لمستوى كلّ اللاعبين المعنيين ولم نغفل أحداً. لدينا خزان كبير من اللاعبين، ما جعل الاختيار أمراً صعباً".

وقرّر وهبي استبعاد النجم سفيان بوفال؛ لاعب نادي لوهافر الفرنسي، وحول ذلك قال: "سفيان يستحقّ الحضور في اللائحة في حال كانت تتسع لثلاثين لاعباً، لقد قمت بخيارات واستقدمت لاعبين بميزات خاصة كنت أبحث عنها"، وأشاد المدير الفني أيضاً بنجم مانشستر يونايتد نصير مزراوي قائلاً عنه: "يمكنني الاعتماد عليه في جميع المواقع"، في الوقت الذي حضر فيه سفيان أمرابط في التشكيلة، بعدما كانت الشكوك تحوم حوله.

وهنا تشكيلة المغرب لبطولة كأس العالم 2026: