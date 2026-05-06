محمد وهبي يصطدم بواقع نجوم منتخب المغرب قبل مونديال 2026

- يواجه مدرب منتخب المغرب، محمد وهبي، تحديات كبيرة بسبب إصابات مدافعي الفريق، مما يضعه في موقف صعب لإعادة بناء خط الدفاع قبل كأس العالم 2026. - غياب نايف أكرد بعد عملية جراحية، وإصابة أشرف حكيمي مع باريس سان جيرمان، يثيران القلق حول جاهزيتهما للمونديال، بينما يراقب وهبي مستوى عيسى ديوب مع فولهام. - انضمام نصير مزراوي لقائمة المصابين يزيد من تعقيد الأمور، مما يدفع وهبي لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن التشكيلة النهائية للبطولة.

تلقى مدرب منتخب المغرب، محمد وهبي (49 عاماً)، صدمة ضخمة للغاية، بسبب ما يحدث لنجوم "أسود الأطلس" مع أنديتهم، قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام الصيف القادم، بالولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وأصبح محمد وهبي في ورطة حقيقية، بسبب سلسلة الإصابات، التي ضربت مدافعي منتخب المغرب أنديتهم، الأمر الذي يضع مدرب "أسود الأطلس" في اختبار صعب للغاية، حتى يُعيد بناء خط الدفاع، قبل الدخول في الاختبارات الحقيقية خلال مونديال 2026، وفق ما ذكرته صحيفة آس الإسبانية، الثلاثاء، التي كشفت عن غياب نايف أكرد عن الملاعب لمدة غير محدودة، عقب خضوعه لعملية جراحية، عقب الإصابة التي تعرض لها برفقة أولمبيك مرسيليا الفرنسي.

ولم يكن نايف أكرد النجم الوحيد، الذي يشغل فكر المدرب محمد وهبي، الذي بات يتابع حالياً ما يحدث مع القائد أشرف حكيمي، الذي تعرض لإصابة قوية برفقة ناديه باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، الأمر الذي يجعل الظهير الأيمن يسابق الزمن، من أجل أن يكون على أتم الاستعداد لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026، رغم الشكوك التي تحوم حوله.

كما يحرص محمد وهبي، على متابعة ما يفعله عيسى ديوب مع ناديه فولهام الإنكليزي، بعدما غاب المدافع عن خوض أي مباراة منذ انتهاء التوقف الدولي الماضي في شهر مارس/آذار المنصرم، حيث جلس صاحب الـ29 عاماً على مقاعد البدلاء في ست مواجهات، الأمر الذي دفع الجهاز الفني لمنتخب المغرب إلى طرح تساؤلات حول مستواه البدني وجاهزيته لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026.

وينضم نصير مزراوي إلى قائمة نجوم منتخب المغرب، الذين جعلوا المدرب محمد وهبي يدق ناقوس الخطر الحقيقي داخل الجهاز الفني، لأن مدافع مانشستر يونايتد غاب عن خوض المواجهة، التي انتصر فيها "الشياطين الحُمر" على ضيفه ليفربول، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الماضية من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وتُعد هذه الأسماء الأربعة العمود الحقيقي لخط دفاع منتخب المغرب، وهو الأمر الذي يجعل محمد وهبي يتحرك بشكل جدي في الأيام القادمة، حتى يحسم هوية من سيكون في قائمته النهائية، التي ستشارك في بطولة كأس العالم، وبخاصة أن جميع المؤشرات تؤكد عدم قدرة نايف أكرد بوجود اسمه ضمن التشكيلة التي ستلعب في المونديال المقبل.