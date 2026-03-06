محمد وهبي مدرباً لمنتخب المغرب.. رجلٌ بأفكار عصرية وإيمانٍ بالشباب

- تعيين محمد وهبي مدرباً للمنتخب المغربي الأول: الاتحاد المغربي لكرة القدم يختار محمد وهبي، صاحب الخبرة الكبيرة في المنتخبات المغربية، لقيادة الفريق في كأس العالم 2026، بعد نجاحه مع فرق الشباب والأولمبي. - إنجازات وهبي السابقة: قاد منتخب تحت 20 عاماً للفوز بكأس العالم في تشيلي، واحتل المركز الثاني في بطولة أمم أفريقيا للشباب 2025، مما يعكس قدرته على تطوير المواهب الشابة. - أسلوب وهبي التدريبي: يتميز بانضباط تكتيكي وأفكار عصرية، مع إيمان بقدرة الشباب على التأثير، وإدارة هادئة للمباريات وغرفة الملابس.

قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم تعيين محمد وهبي (49 عاماً) مدرباً جديداً للمنتخب الأول، خلفاً للمدرب السابق وليد الركراكي، قبل أشهرٍ قليلة من انطلاق بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والتي يسعى خلالها أسود الأطلس للذهاب بعيداً على غرار نسخة 2022 في قطر بفضل الأسماء المميزة والقوية التي يمتلكها الفريق.

ويمتلك محمد وهبي خبرة كبيرة على مستوى المنتخبات المغربية بعدما قاد في السابق فريق تحت 20 عاماً خلال بطولة كأس العالم في تشيلي وحقق بصحبته اللقب للمرة الأولى في تاريخه، بعدما أطاح بالعديد من المنتخبات القوية على غرار إسبانيا والبرازيل وكذلك الأرجنتين في النهائي، قبل أن يتولى تدريب المنتخب الأولمبي خلفاً لطارق السكتيوي خلال الفترة الماضية، ما يؤكد درايته ومتابعته للمواهب المغربية الشابة التي ستُعزز تشكيلة الفريق الأول إلى جانب لاعبي الخبرة الناشطين في الدوريات الكبرى بأوروبا.

واستطاع محمد وهبي أن يترك بصمته في تاريخ الكرة المغربية منذ ظهوره قبل تلك الفترة حين احتلّ المركز الثاني في بطولة أمم أفريقيا للشباب في عام 2025 التي أقيمت في مصر، حيث ساهم في تقديم العديد من اللاعبين الشباب القادرين على صناعة الفارق مع عمله المتواصل على صقل موهبتهم من خلال استفادته الكاملة من تلقيه التكوين الأكاديمي والعلمي في بلجيكا، حيث حصل هناك على أعلى دبلوم للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا برو".

وولد محمد وهبي يوم السابع من شهر سبتمبر/أيلول من عام 1976 في مدينة بروكسيل، ويحمل الجنسيتين المغربية والبلجيكية، وبدأ حياته المهنية مدرساً في مدرسة شارل بولس، قبل أن يتجه صوب عالم التدريب من بوابة أكاديمية نادي أندرلخت المعروف هناك، وذلك من خلال الإشراف على الفئات السنية الصغرى، بداية من تحت تسع سنوات حتى بات مساعداً للمدير الفني في الفريق الأول.

ويمتاز محمد وهبي بانضباطٍ تكتيكي عالٍ وأفكار عصرية في عالم كرة القدم على المستوى الفني، إضافة إلى إيمانه الكبير بقدرة الشباب على صناعة الفارق وتقديم الإضافة، وكذلك تعامله بهدوء مع مجريات المباريات رغم كلّ الضغوطات التي يتعرّض لها، وتدخله في الوقت المناسب لضبط الأمور داخل الملعب، وحتى إجادته إدارة غرفة الملابس بطريقة مميزة، فهل يذهب بعيداً في المونديال؟