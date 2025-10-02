- قاد المدرب محمد وهبي منتخب المغرب للشباب لتحقيق انتصارات بارزة في كأس العالم تحت 20 عامًا، بفوزه على إسبانيا والبرازيل، مما جذب اهتمام الإعلام العالمي. - يتميز وهبي بخلفية أكاديمية قوية، حيث حصل على دبلوم "ويفا برو"، وسبق له قيادة المنتخب لوصافة كأس أفريقيا، مما يعكس قدرته على تطوير جيل واعد من اللاعبين. - يعتمد وهبي على الانضباط التكتيكي والتركيز الذهني، ويتميز بخصال مثل حسن الخلق والعمل الجاد، مما ساعده في تحقيق إنجازات ملموسة مع المنتخب.

فرض المدرب الفني لمنتخب المغرب للشباب محمد وهبي (48 عاما) نفسه مدرباً عالمياً، بعد إطاحة منتخبين كبيرين من قيمة إسبانيا (2-0)، والبرازيل (2-1) في بطولة كأس العالم تحت 20 عاما، المقامة حاليا في تشيلي وتستمر حتى 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إذ قدّم منتخب "أشبال الأطلس" أداء مقنعاً في الدور الأول جعله يحظى بمتابعة واسعة من مختلف وسائل الإعلام العالمية.

ويمثل المدرب محمد وهبي جيلاً من المدربين الطموحين، الذين تركوا بصمتهم في تاريخ الكرة المغربية في وقت قصير، إذ سبق له قيادة منتخب المغرب للشباب إلى احتلال وصافة بطولة كأس أفريقيا بمصر، قبل ستة أشهر، حين خسر المباراة النهائية ضد منتخب جنوب أفريقيا بهدف نظيف. فمنذ تعيينه مديرا فنيا لأشبال الأطلس عام 2022، أثبت محمد وهبي علوّ كعبه في تكوين جيل من اللاعبين الشباب، القادرين على صناعة أمجاد الكرة المغربية، وما ساعده في ذلك تكوينه الأكاديمي والعلمي في بلجيكا، فهو حاصل على أعلى دبلوم للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا برو).

ولد محمد وهبي يوم السابع من شهر سبتمبر/أيلول من عام 1976 في مدينة بروكسيل، ويحمل الجنسيتين المغربية والبلجيكية، إذ بدأ حياته التربوية مدرساً في مدرسة شارل بولس، قبل أن يقوده شغفه بكرة القدم إلى امتهان التدريب عبر بوابة أكاديمية نادي أندرلخت، التي بدأ رحلته فيها مشرفا على الفئات السنية الصغرى، بداية من تدريب فئة تحت تسع سنوات إلى أن أصبح مدربا مساعدا للفريق الأول.

ولم يتوقف طموح محمد وهبي عند هذا الحد، بل التحق بتدريب منتخب المغرب تحت 20 عاما عام 2022، خلفا لعبد الله الإدريسي، ليُحقق معه إنجازات متتالية، بدءا بالتتويج ببطولة شمال أفريقيا، وصولا إلى بطولة كأس العالم بتشيلي، التي يقدم فيها مستويات رائعة أثمرت انتزاع بطاقة التأهل إلى الدور الثاني، بعد الفوز على إسبانيا والبرازبل، وهو إنجاز يعكس من خلالها قدرة المدرب محمد وهبي على رفع التحدي وتحويل الطموح إلى نتائج ملموسة.

ويعتمد هذا المدرب الواعد في نجاحه على الانضباط التكتيكي والتركيز الذهني والثقة في لاعبيه الشباب، بالإضافة إلى هدوئه وحسن تعامله مع مجريات المباريات، كما ينفرد بخصال متعددة، أبرزها حسن الخلق وقلة الكلام والإيمان بأن العمل الجاد والانضباط داخل الملعب وخارجه يصنعان الفارق ويبددان كل العوائق، وهي ميزات ساعدت المدرب محمد وهبي على كسب الرهان في أول اختبار لأشبال الأطلس في المونديال.