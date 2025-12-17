محمد ميرزا قصة شغف كروي.. يجمع أعلام العالم بحضور في كأس العرب

- محمد ميرزا، المشجع الإيراني المقيم في قطر، أصبح وجهًا مألوفًا في المدرجات بفضل مجموعته المميزة من الأعلام الرياضية، والتي بدأ بجمعها منذ عام 2006، مع شغف خاص بكرة القدم. - يلفت ميرزا أنظار الجماهير في المدرجات، حيث يطلب منه الكثيرون أعلام منتخباتهم، ويجدون لديه ما يبحثون عنه بفضل تنوع مجموعته. - حضر ميرزا العديد من البطولات الكبرى، بما في ذلك ثلاث نسخ من كأس آسيا ونهائيات كأس العالم، ويشارك حاليًا في بطولة كأس العرب 2025 في الدوحة.

يصنع المشجع الإيراني المقيم في قطر، محمد ميرزا الذي تحوّل إلى وجه مألوف في المدرجات، بفضل مجموعته اللافتة من الأعلام الرياضة، الحدث في أغلب المسابقات، خصوصاً تلك التي تقام على أرض دولة قطر.

وفي لقاء مع "العربي الجديد"، بيّن ميرزا أن شغفه بكرة القدم بدأ منذ سنوات طويلة، موضحاً أنه بدأ بجمع الأعلام والدبابيس الخاصة بالرياضة، منذ عام 2006، ومعظمها مرتبط بالبطولات الرياضية التي حضرها، مع وجود عدد محدود من الأعلام التي جمعها خلال رحلات سياحية. وأكد أن كرة القدم تبقى شغفه الأول، مضيفاً: "أحب الرياضة بشكل عام، لكن كرة القدم هي الأساس، وأحرص على حضور البطولات الكبرى كلما تسنح الفرصة".

ولا تمرّ مشاركاته في المدرجات مرور الكرام، إذ يلفت ميرزا أنظار الجماهير التي تتوقف باستمرار لسؤاله عن أعلام بلدانها، قائلاً إن كثيرين يطلبون منه أعلام منتخباتهم، وغالباً ما يجدون لديه ما يبحثون عنه، نظراً لتنوع مجموعته. وعن أبرز البطولات التي حضرها، أشار ميرزا إلى مشاركته في ثلاث نسخ من كأس آسيا أقيمت في الدوحة، أعوام 1988 و2011 و2013، إلى جانب حضوره نهائيات كأس العالم، مؤكداً أن شغفه بالكرة لم يتوقف يوماً. ويحضر ميرزا حالياً مواجهات بطولة كأس العرب 2025، التي تقام في الدوحة، وتستمر منافساتها حتى الثامن عشر من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد أن وصلت مراحلها إلى الدور قبل النهائي، بتأهل منتخبات الأردن والسعودية والمغرب والإمارات.