محمد كنو.. نجم سعودي لاحقته المشاكل ليضع بصمته أخيراً في كأس العرب

- محمد كنو، قائد خط وسط منتخب السعودية، لعب دوراً حاسماً في وصول الفريق إلى نصف نهائي كأس العرب 2025، بتسجيله هدف الفوز ضد فلسطين، رغم الانتقادات السابقة. - تعرض كنو لانتقادات حادة بعد طرده في تصفيات مونديال 2026، لكن المدرب هيرفي رينارد واصل دعمه، معتبراً إياه لاعباً أساسياً في الفريق. - استعاد كنو مستواه المميز في البطولة، مؤكداً تعلمه من أخطائه السابقة، ومساهمته الكبيرة في نجاحات المنتخب، مستفيداً من خبرته مع نادي الهلال.

لعب قائد خط وسط منتخب السعودية محمد كنو (31 عاماً) دوراً أساسياً في وصول كتيبة المدرب الفرنسي، هيرفي رينارد، إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب 2025، بعدما سجل هدف الانتصار على منتخب فلسطين، في المواجهة التي انتهت لصالح "الأخضر" بهدفين مقابل هدف، مساء الخميس، ضمن منافسات ربع نهائي المسابقة.

وظهر محمد كنو بوجه مغاير مع منتخب السعودية، بعدما أثبت المهارة الفنية، التي يتمتع بها، تحت قيادة المدرب هيرفي رينارد، رغم أنه قبل شهرين فقط كان محط انتقادات جماهيرية واسعة، بالإضافة إلى أن وسائل الإعلام المحلية شنت هجوماً حاداً على قائد خط الوسط، بسبب ما فعله خلال التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى مونديال 2026.

وكان محمد كنو قد دخل بديلاً في الدقيقة الـ89 من عمر المواجهة، التي انتصر فيها منتخب السعودية على إندونيسيا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، لكنه فاجأ الجميع، بعدما توجه مباشرة إلى الحكم الكويتي، أحمد العلي، في الدقيقة الثالثة من عمر الوقت البدل من الضائع، ووجه له إشارات مهينة، عقب حصوله على بطاقة صفراء، ليقرر قاضي المواجهة توجيه البطاقة الحمراء المباشرة.

ورغم أن الطرد لم يكن مؤثراً على نتيجة اللقاء في تصفيات مونديال 2026، فإن محمد كنو تعرض لانتقادات حادة، وصلت إلى مطالبة المدرب الفرنسي، هيرفي رينارد، بضرورة عدم استدعاء قائد خط الوسط نهائياً، وحرمانه من المشاركة في أي مباراة يخوضها "الأخضر"، إلا أن المدير الفني لم يلقِ بالاً لما سمعه من الجماهير أو حتى وسائل الإعلام المحلية، نظراً لحاجته الماسة إلى نجم قادر على حسم المباريات المهمة.

واستطاع محمد كنو استعادة مستواه الكبير مع منتخب السعودية، خلال بطولة كأس العرب 2025، التي ساهم بوصول "الأخضر" إلى نصف النهائي فيها، بفضل تمريراته وأهدافه، ليثبت للجميع أنه تعلم الدرس بشكل جيد، ولن يكرر تصرفاته المتهورة، التي كادت تنهي مسيرته الدولية، خاصة أن صاحب الـ31 عاماً يُعد أحد أساطير نادي الهلال السعودي، الذي انضم إليه منذ عام 2017، وخاض معه أكثر من 188 مواجهة، وحصد معه الألقاب المحلية والقارية.