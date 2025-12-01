محمد عنز لـ"العربي الجديد": جماهير سورية سند لنا ومنتخب تونس صعب

- انتصار تاريخي لنسور قاسيون: حقق المنتخب السوري فوزاً مهماً على تونس في كأس العرب 2025 بفضل هدف عمر خريبين، مما يعكس الأداء التكتيكي القوي للفريق تحت قيادة المدرب الإسباني خوسيه لانا. - تطلعات لمواجهة قطر: أكد اللاعب محمد عنز على أهمية الاستمتاع بالفوز الحالي قبل التركيز على المباراة القادمة ضد قطر، مشيداً بالدعم الكبير من الجماهير السورية. - طموحات مستقبلية: يسعى المنتخب السوري للتقدم في البطولة لإسعاد جماهيره، خاصة بعد التحديات التي واجهها الشعب السوري في السنوات الماضية.

تفاعل اللاعب السوري محمد عنز (30 عاماً) مع انتصار منتخب بلاده "نسور قاسيون" على حساب نظيره التونسي في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العرب 2025 لكرة القدم في قطر، على استاد أحمد بن علي، بهدفٍ سجله النجم عمر خريبين.

وقال محمد عنز في تصريحات لمراسل "العربي الجديد" بعد الفوز على تونس الاثنين: "لعبنا مباراة قوية أمام تونس التي لديها منتخب صعب، لكن تكتيكياً كنا جيدين للغاية وقدمنا أداء كبيراً من خلال تعليمات المدرب".

وعن المواجهة القادمة المهمة أمام قطر في ثاني مواجهة ضمن المجموعة الأولى، قال محمد عنز: "برأيي، يجب الآن أن نفرح بالفوز، وغداً نفكر في المباراة القادمة، لأننا نخوض البطولة مباراة بعد أخرى"، وعن الحضور السوري الكبير في المدرجات، علّق اللاعب: "جماهير سورية هي السند لنا، لم تقصر معنا، ولم تتوقف عن التشجيع، وإن شاء الله القادم أفضل".

وكان منتخب نسور قاسيون قد جدد فوزه على تونس بعد الانتصار في النسخة السابقة أيضاً عام 2021، مع العلم أنّ الفريقين تواجها في النسخة الأولى عام 1963 في بيروت، وكانت الغلبة لصالح نسور قرطاج، لكن هذه المرة في 2025 كان الوضع مختلفاً، بعدما نجح السوريون في إغلاق المنافذ وتقليص المساحات داخل أرضية الملعب، لا سيما في الشوط الثاني.

ويسعى منتخب سورية للذهاب بعيداً في هذه النسخة لإفراح جماهيره، خاصة بعدما عانى الشعب السوري خلال السنوات الماضية قبل التحرير وإسقاط نظام الهارب بشار الأسد، فهل سيتجاوز نسور قاسيون تحت قيادة المدرب الإسباني خوسيه لانا دور المجموعات؟