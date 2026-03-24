محمد صلاح يُعلن نهاية قصته مع ليفربول: إنّه شغفٌ وتاريخ

- أعلن محمد صلاح، نجم منتخب مصر، عن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم، معبراً عن امتنانه للجماهير وزملائه لدعمهم خلال مسيرته مع الفريق، حيث ساهم في استعادة مجده. - في مقطع فيديو مؤثر، وصف صلاح ليفربول بأنه أكثر من مجرد نادٍ، بل شغف وتاريخ وروح، مشيداً باللحظات التي عاشها مع الفريق، من الانتصارات إلى التحديات. - رغم تراجع أدائه هذا الموسم وتوتر علاقته مع المدرب أرني سلوت، يظل صلاح رمزاً مهماً في تاريخ ليفربول منذ انضمامه في 2017.

أعلن نجم منتخب مصر لكرة القدم محمد صلاح (33 عاماً)، رحيله عن فريقه ليفربول الإنكليزي بنهاية الموسم. ونشر الهدّاف المصري مقطع فيديو على حسابه على منصات التواصل الاجتماعي ليودع جماهير فريقه. وقد فاجأ النجم المخضرم الجماهير بقراره، باعتبار أنه مع الإعلان تلقى دعماً وامتناناً لكل ما قدمه للفريق خلال المواسم الأخيرة، حيث ساهم في استعادة الفريق مجده.

وقال صلاح في مقطع الفيديو: "مرحباً بالجميع. للأسف، لقد حان اليوم. هذا هو الجزء الأول من وداعي. سأغادر ليفربول في نهاية الموسم. لقد أردت أن أبدأ بالقول.. لم أتخيل قط مدى أهمية هذا النادي، وهذه المدينة، وهؤلاء الناس، بالنسبة لي. ليفربول ليس مجرد نادٍ لكرة القدم. إنه شغف. إنه تاريخ. إنها روح لا أستطيع وصفها بالكلمات لشخص ليس جزءاً من هذا النادي". وتابع: "لقد احتفلنا بالنصر، وفزنا بأهم الألقاب. كافحنا معاً خلال أصعب أوقات حياتنا. أود أن أشكر كل من كان جزءاً من هذا النادي طوال فترة وجودي فيه، وخاصة زملائي السابقين والحاليين، والجماهير. لا أجد الكلمات الكافية للتعبير عن امتناني - الدعم الذي قدمتموه لي، في أفضل فترات مسيرتي، ووقوفكم بجانبي في أصعب الأوقات، هو أمر لن أنساه أبداً، وسيبقى محفوراً في ذاكرتي إلى الأبد".

ولم يكن أداء محمد صلاح خلال الموسم الحالي موفقاً، فقد واجه الكثير من الانتقادات في الفترة الأخيرة بسبب تراجع أرقامه. كما شهدت علاقته مع المدرب الحالي أرني سلوت توتراً بعد استبعاده من التشكيلة الأساسية في عديد المباريات. وانضمّ صلاح إلى ليفربول قادماً من روما الإيطالي في عام 2017، وقد خاض مع الفريق 435 مباراة وسجل 255 هدفاً وصنع 122 هدفاً.