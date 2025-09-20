محمد صلاح يقترب من معادلة الأيقونة جيرارد: تاسع أفضل صانع أهداف

- محمد صلاح يحقق إنجازًا تاريخيًا في الدوري الإنجليزي بصناعته الهدف الأول لليفربول ضد إيفرتون، ليصل إلى المركز التاسع في قائمة أكثر صانعي الأهداف في تاريخ البريمييرليغ برصيد 89 تمريرة حاسمة، معادلًا رقم جيمس ميلنر. - يقترب صلاح من معادلة الرقم القياسي لأسطورة ليفربول ستيفن جيرارد، الذي صنع 92 تمريرة حاسمة، حيث يحتاج إلى ثلاث تمريرات لمعادلة الرقم وأربع لتجاوزه. - في موسم 2025-2026، ساهم صلاح في تسجيل أربعة أهداف لليفربول في الدوري الإنجليزي، وسجل وصنع هدفًا في دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد.

سجل النجم المصري الهداف، محمد صلاح (33 سنة)، رقماً تاريخياً جديداً مع فريقه ليفربول الإنكليزي وفي البريمييرليغ، وذلك بعد صناعته لأحد أهداف فريق الريدز في مواجهة نادي إيفرتون، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنكليزي لموسم 2025-2026.

وصنع محمد صلاح الهدف الأول لفريق ليفربول في مرمى فريق إيفرتون، بعد ظهر السبت، إثر تمريرة ذكية لزميله ريان غرافينبيرش، الذي تسلل إلى داخل منطقة الجزاء وتابع الكرة في الشباك مباشرةً، وبهذه التمريرة الحاسمة تقدم محمد صلاح إلى المركز التاسع في قائمة أكثر صانعي الأهداف في البريمييرليغ تاريخياً، إذ عادل نجم فريق ليفربول جيمس ميلنر برصيد 89 تمريرة حاسمة نتج عنها أهداف، وكان الفرعون المصري يحتل المركز العاشر في القائمة برصيد 88 تمريرة حاسمة قبل مواجهة إيفرتون، ليستمر في صناعة الأرقام الكبيرة والمُميزة مع الريدز في بطولة الدوري الإنكليزي في موسم جديد وواعد على الصعيد التهديفي.

كما اقترب صلاح من معادلة الرقم التاريخي لأكثر لاعب صنع أهداف في تاريخ نادي ليفربول وهو الأيقونة ستيفن جيرارد أحد أساطير نادي الريدز، والذي صنع 92 تمريرة حاسمة، وعليه يحتاج صلاح إلى صناعة ثلاثة أهداف من أجل معادلة هذا الرقم الكبير، ويحتاج إلى صناعة أربعة أهداف من أجل تخطي رقم جيرارد ومحاولة التقدم نحو المركز السابع الذي يحتله الإسباني ديفيد سيلفا برصيد 93 تمريرة حاسمة في البريمييرليغ (جميع الأرقام وفقاً لحساب البريمييرليغ الرسمي على موقع إكس).

يُذكر أن محمد صلاح سجل هدفين وصنع هدفين حتى الآن مع ليفربول في الدوري الإنكليزي موسم 2025-2026، وعليه ساهم في تسجيل أربعة أهداف للريدز حتى الآن، في وقت سجل وصنع هدفاً مع الفريق في منافسات دوري أبطال أوروبا، وكان ذلك في مواجهة نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في الجولة الأولى من البطولة الأوروبية.