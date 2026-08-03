محمد صلاح يقترب من طرابزون.. وهذا موعد وصول النجم المصري

- تشهد المفاوضات بين نادي طرابزون سبور التركي والنجم المصري محمد صلاح تطورات إيجابية، حيث تم إعداد خطة سفره من ميكونوس إلى تركيا، مع اقتراب الطرفين من الاتفاق على شروط العقد. - توصل النادي إلى اتفاق مبدئي مع صلاح مقابل 17 مليون يورو سنوياً، ومن المتوقع وصوله إلى إسطنبول قريباً، حيث يثير حماساً كبيراً بين المشجعين الذين يخططون لاستقباله بحفاوة. - شارك صلاح في كأس العالم 2026، مسجلاً هدفاً وتمريرات حاسمة، ويتميز بقدرته على اللعب في مراكز متعددة.

تشهد المفاوضات بين نادي طرابزون سبور التركي والنجم المصري محمد صلاح (34 عاماً) تطورات إيجابية. وبحسب تقرير نشرته صحيفة صباح التركية الاثنين، فقد أعدّ النادي خطة سفر نجم ليفربول السابق، الذي يقضي إجازته في ميكونوس باليونان، إلى تركيا. وأشار التقرير إلى أن المفاوضات جارية بين طرابزون سبور واللاعب بشأن مدة العقد ونظام الدفع وبنود أخرى من الاتفاقية.

تحديد موعد وصول صلاح

اقترب الطرفان من بعضهما في جزء كبير من الشروط، لكن التوقيع الرسمي المنتظر لم يتم بعد لإتمام الصفقة بشكل نهائي. وكان الفريق صاحب القميص العنابي والأزرق قد توصل إلى اتفاق مبدئي مع قائد منتخب مصر مقابل 17 مليون يورو سنوياً، إضافة إلى المكافآت. في حال الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل العقد، من المقرر أن يصل صلاح إلى إسطنبول قادماً من اليونان يوم الأربعاء المقبل، في الوقت الذي تثير فيه الصفقة حماساً كبيراً في المدينة، حيث بين التقرير أن المشجعين سيقيمون مراسم استقبال خاصة للاعب المخضرم.

كرة عربية انتقال محمد صلاح إلى بشكتاش: تطور مفاجئ يقرب الصفقة

تألق في كأس العالم

شارك محمد صلاح في خمس مباريات مع منتخب بلاده مصر في كأس العالم 2026 الذي أقيم مؤخراً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مسجلاً هدفاً واحداً ومقدماً تمريرتين حاسمتين، ويستطيع النجم المصري الذي نال جائزة أفضل لاعب أفريقي مرتين اللعب في مركز الجناح الأيمن، بالإضافة إلى مركز صانع الألعاب ورأس الحربة.