محمد صلاح يغادر ليفربول: إرث كبير من الألقاب والإنجازات

- محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي، بعد مسيرة حافلة جعلته أحد أساطير النادي، حيث حقق بطولات محلية ودولية عديدة وسجل 255 هدفًا في 435 مباراة. - انضم صلاح إلى ليفربول في 2017 من روما، وساهم في إعادة المجد للنادي بتحقيقه بطولات الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال وكؤوس محلية ودولية، وفاز بالحذاء الذهبي أربع مرات. - مستقبل صلاح لا يزال غير محدد، مع تقارير تشير لاحتمال انتقاله إلى الدوري السعودي أو الأميركي، بينما يركز حاليًا على إنهاء الموسم بأفضل شكل.

أعلن النجم المصري محمد صلاح (33 عاماً)، اليوم الثلاثاء، رحيله عن نادي ليفربول الإنكليزي في نهاية الموسم الحالي. وعلى الرغم من النهاية المحتملة التي قد تبدو متوترة لمسيرته مع "الريدز"، يغادر صلاح النادي بلا شك كأحد أساطير ليفربول.

وانضم صلاح إلى عملاق الكرة الإنكليزية قادماً من روما الإيطالي صيف 2017، وكان عنصراً أساسياً في إعادة المجد للنادي. وحقق مع "الريدز" بطولتَين للدوري الإنكليزي الممتاز، ومثلهما في دوري أبطال أوروبا، وكأسَين للرابطة الإنكليزية، ولقب في كأس الاتحاد الإنكليزي، بالإضافة إلى لقب للدرع الخيرية، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية. ويحتل صلاح المركز الثالث في قائمة هدافي ليفربول عبر التاريخ برصيد 255 هدفاً في 435 مباراة، مع 122 تمريرة حاسمة، كما فاز بجائزة الحذاء الذهبي للدوري الإنكليزي الممتاز أربع مرات، إلى جانب العديد من الجوائز الفردية.

ومع بقاء الكثير هذا الموسم، يركز صلاح بشدة على محاولة تحقيق أفضل نهاية ممكنة للموسم مع ليفربول، وبالتالي، سيأتي وقت الاحتفال الكامل بإرثه وإنجازاته في وقت لاحق من العام، عندما يودع ملعب أنفيلد، بحسب بيان رسمي للنادي الإنكليزي. ولا يزال مستقبل صلاح مجهولاً حتّى الآن، لكنّ تقريراً لإذاعة تالك سبورت الإنكليزية، أشار اليوم الثلاثاء، إلى احتمال انتقاله إلى نادي الاتحاد السعودي أو بطولة الدوري الأميركي للمحترفين.