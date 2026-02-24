محمد صلاح يعيش أسوأ مواسمه تهديفياً في البريمييرليغ

- يمر محمد صلاح بأزمة تهديفية غير مسبوقة مع ليفربول، حيث لم يسجل في آخر تسع مباريات في الدوري الإنجليزي، مقارنةً بأدائه المذهل في الموسم الماضي الذي شهد تسجيله 29 هدفًا وصناعته 18 تمريرة حاسمة. - رغم تراجع أرقامه، يظل صلاح ثالث هدافي ليفربول هذا الموسم، خلف هوغو لويس وكودي غاكبو، ويحتل الفريق المركز السادس في الدوري، بعيدًا عن المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية. - يعاني صلاح من توتر مع المدرب آرني سلوت، مما يثير التكهنات حول مستقبله مع ليفربول، رغم ارتباطه بعقد حتى 2027.

يعيش النجم والهداف المصري، محمد صلاح (33 سنة)، واحداً من أسوأ مواسمه الكروية على الصعيد التهديفي مع نادي ليفربول الإنكليزي في منافسات البريمييرليغ، وذلك بسبب أرقامه التهديفية المتواضعة التي لم ترتقِ إلى مستوى "الفرعون" المعهود مع نادي الريدز.

ودخل محمد صلاح في أزمة تهديفية كبيرة مع نادي ليفربول لأول مرة منذ انضمامه إلى النادي في عام 2017، خصوصاً أنه خاض في الفترة الأخيرة تسع مباريات من دون أن يهز الشباك أبداً، كما أن النجم المصري لم يُسجل أي هدف في بطولة البريمييرليغ منذ الأول من شهر نوفمبر/تشرين الثاني، عندما سجل هدفاً في مرمى نادي أستون فيلا.

وفي مقارنة بين أرقام محمد صلاح في الموسم الماضي والموسم الحالي، تبدو الفروق كبيرة جداً، إذ إن النجم المصري سجل 29 هدفاً، وصنع 18 تمريرة حاسمة في الموسم الماضي، واختير أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي وحل رابعاً في حفل جوائز الكرة الذهبية، بينما في الموسم الحالي، لم يُسجل سوى أربعة أهداف وصنع ست تمريرات حاسمة فقط. ومع ذلك فإن صلاح هو ثالث هدافي نادي ليفربول الإنكليزي، خلف كل من الفرنسي، هوغو لويس، والهولندي، كودي غاكبو، إذ سجل الأول عشرة أهداف والثاني خمسة أهداف.

ويرتبط صلاح مع ليفربول بعقد حتى صيف 2027، وهو شارك أساسياً في جميع المباريات منذ عودته من كأس أمم أفريقيا في المغرب، إلا أن تراجع مستواه انعكس على نتائج الفريق وخط هجومه، إذ يحتل نادي ليفربول حالياً المركز السادس في ترتيب البريمييرليغ، خارج المراكز المؤهلة إلى المسابقات الأوروبية، وبفارق 16 نقطة عن الصدارة، رغم تتويجه بلقب الدوري في الموسم الماضي.

وكان صلاح قبل مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، قد عاش فترة صعبة مع المدرب الهولندي، آرني سلوت، ودخل في صراع كبير، خصوصاً أنه اعترف بالتوتر الكبير مع المدرب والعلاقة المنقطعة بين الطرفين وأنه لا يشعر بأي تقدير داخل النادي، الأمر الذي فتح الباب أمام إمكانية مغادرة النجم المصري للريدز في نهاية موسم 2025-2026.