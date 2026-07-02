محمد صلاح يعود لتدريبات منتخب مصر استعداداً لمواجهة أستراليا

- محمد صلاح، نجم منتخب مصر، أثار قلق الجماهير بعد إصابته في مباراة إيران، مما جعل مشاركته في مواجهة أستراليا في دور الـ32 موضع شك. - الاتحاد المصري لكرة القدم نشر صوراً لصلاح في التدريبات، مما يعكس تحسنه واستعداده للمشاركة، حيث يُعتبر عنصراً أساسياً بعد تألقه في المباريات السابقة. - مصر تجاوزت دور المجموعات لأول مرة في تاريخها، وتستعد لمواجهة أستراليا بتفاؤل، مع آمال في مواجهة الفائز من الأرجنتين والرأس الأخضر في دور الـ16.

كان الترقب سيد الموقف في معسكر منتخب مصر خلال الأيام القليلة الماضية، بعد خروج النجم المخضرم محمد صلاح (34 عاماً) من أرضية الملعب مصاباً أمام إيران في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السابعة لبطولة كأس العالم 2026، يوم 27 يونيو/ حزيران الجاري، ليثير استبداله شكوكاً حول جاهزيته لخوض دور الـ32 أمام أستراليا يوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة ليلاً بتوقيت القدس المحتلة.

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم الخميس، صوراً لمحمد صلاح خلال التدريبات التي أقيمت في المعسكر الخاص بالفراعنة في سبوكان، شمال غرب الولايات المتحدة، هناك حيث يستعد فريق المدرب حسام حسن للمواجهة المقبلة، وسط تفاؤل في تجاوز هذا الدور ومواجهة الفائز من مباراة الأرجنتين والرأس الأخضر في دور الـ16.

وظهر صلاح في التمارين بحالة جيدة، إذ خاض جزءاً من الحصة التدريبية إلى جانب زملائه، في إطار تعافيه المستمر من إصابة في أوتار الركبة، مما رفع آمال مشاركته في المباراة أمام ممثل القارة الآسيوية بحسب ما ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، خاصة أنّ النجم المصري يُعد واحداً من أهم الأسماء في التشكيلة الأساسية، بعدما سجل هدفاً وقدّم تمريرتين حاسمتين أمام بلجيكا ونيوزيلندا.

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وكتب الاتحاد المصري على صور عودة صلاح إلى التدريبات: "القائد على أتم الاستعداد"، في إشارة إلى أنّ حالته تحسّنت في الأيام الأخيرة، بعدما تجاوز الفراعنة دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخهم، باحتلال المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد خمس نقاط، خلف بلجيكا بفارق الأهداف.