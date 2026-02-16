محمد صلاح يستعيد بريقه مع ليفربول... وفان دايك يكشف أهميته

كان النجم المصري محمد صلاح واحداً من أهم الأسماء التي أثارت جدلاً في نهاية عام 2025، بعد المرحلة الصعبة التي عانى منها خلال الفترة التي سبقت بطولة كأس أمم أفريقيا في المغرب، قبل أن يستعيد أهميته مع ليفربول بعد عودته من الـ"كان"، وذلك إثر تقديمه مستوى طيباً مع تلقيه دعماً من جماهير أنفيلد رود التي تقدّر قيمة كلّ ما صنعه من إنجازات هناك على مدار السنوات الماضية، ومن ثم قائد الفريق الهولندي فيرجيل فان دايك.

وتُثبت الأرقام أن محمد صلاح استعاد بريقه تدريجياً وثقة المدرب الهولندي آرني سلوت بعدما أجلسه الأخير عدّة مباريات قبل أمم أفريقيا على مقاعد البدلاء ما فتح الجدل حول إمكانية رحيله إلى فريق جديد في أوروبا أو حتى الانتقال إلى الدوري السعودي خاصة أنّه عبّر عن امتعاضه من طريقة التعامل معه بطريقة علنية.

واستطاع صلاح منذ عودته إلى ليفربول من أمم أفريقيا التي احتلّ خلالها منتخب مصر المركز الرابع بعد الخروج من نصف النهائي أمام السنغال التي توجت لاحقاً باللقب، أن يسجل هدفَين ويقدّم أربع تمريرات حاسمة في 7 مباريات، وهي أرقام مميزة بالنسبة للجناح المصري، الذي احتلّ فريقه المركز الثالث في ترتيب المجموعة بمسابقة الدوري في بطولة أبطال أوروبا خلف بايرن ميونخ الوصيف وأرسنال الأول، ليضمن عبوره إلى دور الـ16 من دون خوض الملحق الذي يتنافس فيه كلّ الفرق التي جاءت بين المركزَين 9 إلى غاية 24.

ومن خلال هذه الأرقام استعاد صلاح أهميتة في تشكيلة سلوت، وهذا الأمر بدا واضحاً من خلال تصريحات فان دايك الذي قال الأحد في تصريحاتٍ نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، عقب تألق المصري أمام برايتون في كأس الاتحاد الإنكليزي وتسجيله هدفاً وصناعته آخر وحصوله على علامة 9,5 من عشرة وفقاً لموقع فلاش سكور: "صلاح لا يزال مهماً جداً بالنسبة لنا. لا يزال قائداً، وبالنسبة لي من الضروري وجوده قريباً وفي الملعب، لأن وجوده يفيد الفريق".

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدّ بل تُثبت كلمات فان دايك أنّ المصري لا زال رقماً صعباً في أنفيلد: "صلاح يقدم دائماً ما هو أكثر بكثير من الأهداف. هو نفسه رفع سقف التوقعات عالياً جداً لدرجة أنّه عندما لا يسجل كثيراً يتلقى انتقادات، لكن هناك أشياء كثيرة لا يراها الناس وهي جوهرية لنجاح الفريق، هو يرغب بإكمال عامه الأخير في عقده مع ليفربول"، في إشارة إلى عدم نيته الرحيل مع اختتام الموسم الحالي، مضيفاً: "أريده دائماً أن يبقى لأنّنا أصدقاء مقرّبون وعشنا معاً لحظات كثيرة جيدة وأخرى ليست كذلك خلال هذه السنوات".