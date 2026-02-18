محمد صلاح وليفربول: مؤشرات قوية على نهاية الرحلة

ميركاتو
لندن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
18 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 11:03 (توقيت القدس)
محمد صلاح خلال لقاء ليفربول وبرايتون، 14 فبراير 2026 (ستيفن هاليول/Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- مستقبل محمد صلاح مع ليفربول يبدو غير مؤكد، حيث يُتوقع مغادرته بنهاية الموسم الحالي وسط تراجع أداء الفريق واحتلاله المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما يضعف فرصه في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

- أداء صلاح شهد انخفاضاً ملحوظاً هذا الموسم، حيث سجل سبعة أهداف وصنع ثمانية في 27 مباراة، وهو ما يعتبر تراجعاً مقارنة بمواسمه السابقة، مما أثار تعليقات المحللين حول قرب نهاية مسيرته مع ليفربول.

- تيم شيروود، المدرب واللاعب السابق، يرى أن صلاح سيغادر في الصيف، مشيداً بمساهماته الكبيرة للنادي، رغم أن عقده يمتد حتى يونيو 2027، مما يترك الباب مفتوحاً لتغيير محتمل في المستقبل.

يبدو أن مستقبل النجم المصري محمد صلاح (33 عاماً)، مع ليفربول بات محلّ إجماع داخل أروقة النادي، حيث يسود الاعتقاد في ملعب أنفيلد، بأن اللاعب سيغادر الفريق بنسبة كبيرة مع نهاية الموسم الحالي. ويأتي ذلك في وقت يمرُ فيه ليفربول بفترة تراجع على مستوى النتائج، إذ بات في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز، مبتعداً بفارق 15 نقطة عن المتصدر أرسنال، بعدما كان قد تُوّج بلقب الدوري قبل عدة أشهر، وبات الفريق مطالباً بالقتال من أجل حجز مقعد في دوري أبطال أوروبا، بعدما كان ذلك هدفاً محسوماً في بداية الموسم.

ويُرجح كثيرون أن هذا التراجع سببه الانخفاض الملحوظ في مستوى صلاح، الذي يخوض واحداً من أصعب مواسمه منذ انضمامه إلى ليفربول في موسم 2017-2018. ففي موسم 2025-2026، اكتفى النجم المصري بتسجيل سبعة أهداف وصناعة ثمانية أخرى خلال 27 مباراة في مختلف المسابقات، وهي أرقام تُعد متواضعة مقارنة بما اعتاد تقديمه خلال السنوات الماضية. ولم يمر هذا التراجع دون ملاحظات من المتابعين والمحللين، إذ رأى المدرب واللاعب الإنكليزي السابق، تيم شيروود، أن نهاية رحلة صلاح مع ليفربول باتت قريبة.

محمد صلاح بعد التسجيل على برايتون، 14 فبراير 2026 (شارلوت ويلسون/Getty)
كرة عالمية
التحديثات الحية

صلاح يقود ليفربول لثمن نهائي كأس الاتحاد.. أرقام تاريخية وتأثير حاسم

وقال شيروود في تصريحات لشبكة سكاي سبورت البريطانية أمس الثلاثاء: "أعتقد أنه (صلاح) أحد أفضل الصفقات الأجنبية في تاريخ الدوري الإنكليزي، لكن لا شك أن مستواه تراجع، وكانت له بعض الخلافات مع المدرب. أعتقد بنسبة 100% أنه سيغادر في الصيف، وهذه مبارياته الأخيرة مع الفريق"، مشيراً إلى أن صلاح سيحظى بوداع يليق بما قدّمه للنادي، سواء تُوّج بالألقاب أم لا، واصفاً إياه بـ"الخادم الكبير" للنادي. يُذكر أن عقد محمد صلاح مع ليفربول يمتد حتى يونيو/حزيران 2027، ما يعني أن بقاءه لا يزال ممكناً من الناحية القانونية، في حال قرر الطرفان تغيير مسار الأمور خلال الفترة المقبلة.

دلالات
بطولات
فرق
المساهمون
المزيد في رياضة
فريق إنتر ميلان على ملعب بودو غليمت، 17 فبراير 2026 (ماتيا بيزتويا/Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

دوري أبطال أوروبا.. إنتر وأتلتيكو لتحقيق الفوز في الذهاب

مورينيو وفينيسوس في ملعب النور في 17 فبراير 2026 (ميغيل ليموس/Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

مورينيو مُعلقاً على حادثة العنصرية: لكل لاعب روايته وفينيسيوس أخطأ

لقاء ريال مدريد وبنفيكا في ملعب دا لوز،17 فبراير 2026 (غولتر فاتيا/Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

بنفيكا طالب بركلة جزاء أمام ريال مدريد والحكم رفض.. الشريف يعلق