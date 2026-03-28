محمد صلاح والعودة إلى روما.. صفقة محتملة تلوح في الأفق

فتح رحيل الدولي المصري محمد صلاح (33 عاماً) عن صفوف ناديه ليفربول الإنكليزي مع نهاية الموسم الحالي الباب أمام عدة وجهات محتملة، من بينها عودة مفاجئة إلى نادي روما الإيطالي الذي شهد انطلاقته الحقيقية في الكرة الأوروبية.

وطرح تقرير لصحيفة لا غازيتا ديلو سبورت الإيطالية، اليوم السبت، خياراً جديداً، يتمثل في عودة محمد صلاح إلى روما بعد تسع سنوات من رحيله، في تجربة قد تحمل طابعاً عاطفياً أكثر من كونها مشروعاً طويل الأمد. وأوضح التقرير أن أي عودة محتملة إلى نادي العاصمة الإيطالية ستكون بعقد قصير الأجل، مع ضرورة قبول اللاعب بتخفيض كبير في راتبه الحالي الذي يبلغ نحو 12 مليون يورو صافياً في الموسم. وحتى في حال تأهل النادي الإيطالي لدوري أبطال أوروبا، فإن سقف الرواتب في روما لا يسمح بأكثر من 4 ملايين يورو سنوياً، ما يجعل الصفقة مرهونة بتنازلات مالية من جانب النجم المصري.

ويحتفل صلاح بعيد ميلاده الرابع والثلاثين في شهر يونيو/حزيران المقبل، بعدما قضى سبعة أعوام في ملعب أنفيلد منذ انتقاله إلى ليفربول قادماً من روما في صيف 2017 مقابل 42 مليون يورو. ورغم تقدمه في السن، واصل النجم المصري ترك بصمته هذا الموسم مسجلاً 10 أهداف مع 9 تمريرات حاسمة خلال 34 مباراة رسمية، إلا أن تقارير أشارت إلى وجود خلافات مع المدير الفني أرني سلوت ساهمت في تسريع قرار الرحيل.