محمد صلاح في مفاوضاتٍ مع نادٍ تركي... ووكيل أعماله يزيد الغموض

- نادي بشكتاش التركي قدم عرضًا لضم النجم المصري محمد صلاح بعد انتهاء مسيرته مع ليفربول، وسط اهتمام من الأندية السعودية التي قدمت عروضًا سابقة له. - محمد صلاح أبدى استعدادًا لتخفيض طلباته المالية للانضمام إلى بشكتاش، مما يعزز فرص استمراره في أوروبا مع أحد أكبر أندية الدوري التركي. - وكيل صلاح أكد أن الأمور لا تزال غير واضحة بشأن وجهته المقبلة، رغم العروض السعودية المغرية، بينما يسعى بشكتاش للمنافسة على اللقب بضم صلاح.

كشف الصحافي التركي ياجيز سابونغو أوغلو أن نادي بشكتاش، تقدّم بعرضٍ لضمّ النجم المصري محمد صلاح (34 عاماً) إلى صفوفه بعد نهاية رحلته مع ليفربول، وسط اهتمام كبير في الوقت عينه من الأندية السعودية التي كانت قد تقدمت في العامين الماضيين بعروضٍ عديدة للتعاقد معه قائد منتخب مصر الذي شارك مؤخراً في بطولة كأس العالم 2026، وساهم في وصول بلاده إلى دور الـ16 قبل الخسارة أمام الأرجنتين 2-3.

وأكد الصحافي أوغلو الجمعة، أن بشكتاش تقدّم بالفعل بعرضه الأول لصلاح، مشيراً إلى أن نجم روما وفيورنتينا وتشلسي سابقاً أبدى استعداداً لتخفيض طلباته المالية، ما يعني إمكانية استمراره في القارة العجوز مع واحدٍ من أكبر أندية الدوري التركي، وهو الذي احتلّ المركز الرابع في المسابقة المحلية خلال موسم 2025-2026 لكنه يأمل من خلال التعاقد مع صلاح في العودة للمنافسة على اللقب.

وكتب أوغلو عبر حسابه في إكس الجمعة: "قدم بشكتاش عرضه الأول إلى محمد صلاح. وخلال الاجتماع الأول، خفض صلاح مطالبه المالية، التي كانت تبلغ 15 مليون يورو سنوياً، من أجل الانضمام إلى النادي. كما وصل محامي اللاعب إلى إسطنبول"، في حين قال وكيل أعماله رامي عباس عبر إكس أيضاً: "ما زلنا لا نعرف أين سيلعب محمد في الموسم المقبل... لكننا قد نعرف ذلك قريباً جداً، ليس أسلوبنا الدخول في مفاوضات مع أندية لا يرغب في اللعب لها لمجرد إثارة الضجة".

من جانبها ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن أندية سعودية تقدّمت بعروضٍ كبيرة لضم صلاح خلال الموسمين الماضيين، وكان من المتوقع أن يتلقى طلبات مالية لإغرائه كي ينتقل إلى دوري روشن، لكن حتى اللحظة تبقى الأمور مبهمة في هذا الجانب.

وترك صلاح نادي ليفربول بعد تسعة أعوام قضاها في ملعب أنفيلد رود، حقق خلالها الكثير من الإنجازات على غرار لقب الدوري المحلي وكذلك أبطال أوروبا على حساب توتنهام، إضافة لتتويجه أكثر من مرة هدافاً للـ"بريمييرليغ".