محمد صلاح في أول تعليق بعد وداع مصر للمونديال... ماذا قال؟

- محمد صلاح يعبر عن حزنه بعد خروج مصر من كأس العالم 2026، ويعد ببداية جديدة للكرة المصرية على الساحة الدولية، مؤكدًا أن التأهل والمشاركة فقط لن يكونا كافيين. - منتخب مصر قدم أداءً مميزًا في البطولة، حيث وصل إلى دور الـ16 بعد تصدر مجموعته بالتساوي مع بلجيكا، وحقق أفضل إنجاز في تاريخه بكأس العالم. - رغم التقدم بهدفين أمام الأرجنتين، قلبت الأخيرة النتيجة في اللحظات الأخيرة، ليخرج المنتخب المصري من البطولة بعد مباراة مثيرة.

تحدّث النجم المصري محمد صلاح للمرة الأولى بعد خروج بلاده من بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وذلك بعد الخسارة بنتيجة 2-3 أمام الأرجنتين في الرمق الأخير، بدور الـ16 يوم الثلاثاء الماضي، رغم التقدّم بهدفَين من دون مقابل حتى الدقيقة 79، لتنقلب بعدها الأمور رأساً على عقب.

وقال صلاح في رسالة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، اليوم الجمعة: "أنا أعلم أنكم ما زلتم حزينين، لكن وعدي لكم أن أقوم بكل ما أستطيع حتى أضمن أن تكون هذه بداية جديدة للكرة المصرية على الساحة الدولية، التأهل إلى كأس العالم لن يكون كافياً والمشاركة كذلك، هذا الفريق يستحق ثقتكم".

وكان صلاح الذي غادر نادي ليفربول نهاية الموسم الماضي، قد قدم بطولة مميزة مع منتخب مصر، استطاع من خلالها أن يقود الفراعنة إلى دور الـ16، قبل الخسارة أمام الأرجنتين، إذ تقدّم ممثل قارة أفريقيا عن طريق ياسر إبراهيم في الدقيقة 15، قبل أن يضيف مصطفى زيكو الهدف الثاني في الدقيقة 67، لكن الصدمة كانت حين ذلل كريستيانو روميرو الفارق الدقيقة 79، ليعادل القائد ليونيل ميسي الكفة بعدها (د.83)، ليحرز بعدها إنزو فرنانديز هدف الفوز (د.93).

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وصنع منتخب مصر خلال هذه النسخة أفضل إنجاز في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، بعدما احتلّ وصافة ترتيب مجموعته برصيد 5 نقاط مناصفة مع بلجيكا المتصدرة، عقب التعادل أمام ممثل قارة أوروبا، قبل الفوز على نيوزيلندا ومن ثم التعادل أمام إيران، ليتجاوز بعدها عقبة منتخب أستراليا في دور الـ32 من بوابة ركلات الترجيح.