محمد صلاح على المحك في ليفربول: مقاعد البدلاء مجدداً؟

- تلقى ليفربول خسارة 0-1 أمام غلطة سراي في دوري أبطال أوروبا، مما يجعله بحاجة للفوز في لقاء الإياب على ملعب آنفيلد لتعويض النتيجة. - يسعى الفريق بقيادة المدرب أرني سلوت لتعزيز فرصه في إنهاء الدوري الإنجليزي ضمن المربع الذهبي، مع استضافة توتنهام هوتسبير قريباً، مستفيداً من عودة اللاعبين وزيادة دقائق اللعب للبعض. - قد يجلس محمد صلاح على مقاعد البدلاء بسبب الأداء المتواضع، مع توفر بدائل مثل ريو نغوموها وويرتز، بينما يُعتبر جاكبو بديلاً محتملاً في الهجوم.

تلقى ليفربول ضربة موجعة في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد خسارته 0-1 في مباراة ذهاب دور الـ16 أمام غلطة سراي التركي، الثلاثاء الماضي، ليصبح مطالباً بالتعويض في لقاء الإياب على ملعب آنفيلد، الأربعاء المقبل. وقبل ذلك، يطمح الفريق بقيادة المدرب أرني سلوت (47 عاماً)، في تعزيز فرصه في إنهاء الدوري الإنكليزي الممتاز ضمن المربع الذهبي، عندما يستضيف توتنهام هوتسبير الأحد المقبل. وبحسب تقرير لشبكة ليفربول إيكو، أمس الخميس، فمع عودة عدد من اللاعبين وزيادة دقائق اللعب للبعض، يبدو أن سلوت لن يواجه مشكلة في الاستمرار بسياسة التناوب التي يعتمدها هذا الموسم.

وأظهر التقرير أنه رغم تسجيله أهدافاً متتالية، قد يُجلس النجم المصري محمد صلاح (33 عاماً)، على مقاعد البدلاء، بسبب الأداء العام المتواضع أخيراً، وخصوصاً في لقاء دوري الأبطال الأخير، مع توفر خيارات متاحة لتعويضه في مركز الجناح بآخرين، مثل ريو نغوموها وويرتز، فيما يترقب الفريق حالة فيديريكو كيزا بعد تعافيه من المرض الذي أبعده عن مباراة إسطنبول.

كما يُعتبر جاكبو بديلاً محتملاً في مركز المهاجم الصريح إذا قرر سلوت إراحة هوغو إكيتكي، بعد مشاركته في لقاء كامل أمام غلطة سراي. وعلى صعيد الدفاع، عاد إبراهيما كوناتي إلى التشكيلة الأساسية ضد غلطة سراي، لكنه ربما يخضع للضغوط من جو غوميز ليشارك بجانب القائد فيرجيل فان دايك في قلب الدفاع. وعاد سلوت في لقاء غلطة سراي إلى تشكيلة وسط حازمة، لكنه قد يجرؤ على تعديلها بعد أداء جماعي مخيب للآمال.