محمد صلاح.. طريق مفتوح لتجاوز الشاذلي وحسام حسن

بات نجم ليفربول الإنكليزي محمد صلاح (33 عاماً) على بُعد خطواتٍ قليلة من كتابة صفحةٍ جديدة في تاريخ الكرة الأفريقية والمصرية، بعدما واصل تسجيل الأهداف خلال بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حالياً في المغرب، والتي تُختتم يوم 18 يناير/ كانون الثاني 2026.

ورفع نجم ليفربول رصيده إلى عشرة أهداف في تاريخ مشاركاته بكأس أمم أفريقيا، بعدما سجل للمرة الثالثة في النسخة الحالية، وكان آخرها حين هزّ شباك منتخب بنين في مواجهة ثمن النهائي التي انتهت بنتيجة 3-1 بعد التمديد اليوم الاثنين، ليصبح على بُعد هدف واحد فقط من معادلة رقم مواطنه ومدربه حسام حسن (11 هدفاً)، الذي يُعدّ أحد أبرز الهدافين في تاريخ المسابقة، كما بات صلاح قريباً من أنّ يغدو أفضل مُسجّل للأهداف في تاريخ منتخب الفراعنة ببطولة الـ"كان"، إذ يتقدّم عليه أسطورة نادي الترسانة سابقاً الراحل حسن الشاذلي، صاحب 12 هدفاً، أحرزها خلال مشاركاته في نسخ 1963 و1970 و1974.

أما على صعيد الهدافين التاريخيين للبطولة، فلا يزال الرقم القياسي بحوزة رئيس الاتحاد الكاميروني الحالي ونجم برشلونة وإنتر ميلان سابقاً صامويل إيتو بـ18 هدفاً، غير أنّ صلاح يُواصل الاقتراب تدريجياً من قائمة العظماء مستفيداً من استمراريته وحضوره الدائم في الأدوار المتقدمة من المنافسة القارية، وهو الذي يطمح إلى التتويج بلقبه الأول في كأس أمم أفريقيا، علماً أنّه سيكون قادراً على الحضور في النسخة المقبلة ومحاولة تحطيم الرقم القياسي الخاص بإيتو.

وفي الوقت عينه، يقترب قائد منتخب الفراعنة من إنجازٍ تاريخي آخر، بعدما رفع رصيده إلى 66 هدفاً دولياً بقميص بلاده، ليُصبح على بُعد ثلاثة أهداف فقط من معادلة رقم حسام حسن (69 هدفاً). وفي حال نجح صلاح في التسجيل بمُعدل هدفٍ واحدٍ على الأقل في كلّ من ربع النهائي ونصف النهائي واللقاء الختامي، فإنّه سيُعادل الرقم فاتحاً الباب أمام إنجازٍ جديد قد يصمد لفترة طويلة، خاصة أنّه قادر على تعزيزه في مناسبات مقبلة، بينها كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وبعيداً عن منتخب مصر، يمتلك محمد صلاح مجموعة من الأرقام الاستثنائية، فهو ثالث أفضل هداف في تاريخ ليفربول، خلف كلّ من روجر هانت (285)، وإيان راش (346)، كما يُعد الهداف التاريخي للدوري الإنكليزي الممتاز بقميص الريدز، وهو أكثر لاعب أفريقي تسجيلاً وصناعة لها في البريمييرليغ متفوقاً على العاجي ديدييه دروغبا وآخرين، كما أنّه الوحيد في تاريخ فريقه الذي سجل 20 هدفاً وأكثر في جميع المسابقات ثمانية مواسم متتالية، وأول لاعب غير بريطاني يتجاوز حاجز الـ200 هدف في ليفربول، وصاحب الحذاء الذهبي في الدوري أربع مرات.

