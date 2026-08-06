محمد صلاح بعد الاستقبال الجماهيري الحافل في تركيا: هذا الحب يُسعدني

- محمد صلاح ينضم إلى طرابزون سبور التركي بعقد لمدة موسمين مع خيار التمديد، براتب سنوي 17 مليون يورو، وسط استقبال حافل من الجماهير. - صلاح يعبر عن سعادته بالانضمام إلى طرابزون ويؤكد عزمه على تحقيق النجاح في الدوري التركي وأوروبا، مستندًا إلى نجاحاته السابقة مع ليفربول. - النجم المصري يستعد لاكتشاف الدوري التركي الممتاز، حيث يُتوقع أن يكون من أبرز نجوم الموسم المقبل بجانب لاعبين مثل فيكتور أوسيمين ولياندرو تروسارد.

حظي النجم المصري محمد صلاح (34 عاماً)، باستقبال الأبطال لدى وصوله إلى مدينة طرابزون التركية، بعدما صادف آلاف المشجعين المحتشدين لاستقباله، عقب إتمام انضمامه إلى صفوف طرابزون سبور التركي.

وقال صلاح لدى وصوله إلى المدينة، بعدما كان قد خضع للفحص الطبي، الأربعاء، في أسطنبول عقب إتمام التعاقد: "أنا في غاية السعادة لوجودي في هذا الجو الرائع. هل رأيت شيئاً كهذا من قبل؟ بصراحة، لا أتذكر. رؤية هذا القدر من الحب والاهتمام يُسعدني جداً". وأضاف في تصريحات نقلتها شبكة "بي إن سبورتس": "سأبذل قصارى جهدي لتحقيق النجاح في الدوري وفي أوروبا، لأنني حققت نجاحات في كل نادٍ انضممت إليه. لطالما كنت لاعب كرة قدم ناجحًا، وهذا ما سأفعله هنا أيضاً".

وكان النجم المصري قد توج مع ليفربول بلقبي الدوري الإنكليزي الممتاز في 2020 و2025 ودوري أبطال أوروبا في 2019. وأعلن طرابزون سبور تنظيم "مراسم توقيع" بحضور الجماهير، الخميس، في ملعب النادي، بعدما قدّم اللاعب بالفعل على أنه "صفقته الجديدة". وسيوقع الجناح المصري عقداً لمدة موسمين، يتضمن خيار التمديد لموسم إضافي، وسيتقاضى راتباً سنوياً يبلغ 17 مليون يورو من دون احتساب المكافآت، وفقا لعدة وسائل إعلام تركية.

🟥 #آخر_خبر | النجم المصري 🇪🇬 محمد صلاح يصل إلى طرابزون 🇹🇷 وسط استقبال كبير من جماهير النادي لإكمال إجراءات الانتقال الرسمي pic.twitter.com/5rfWWRb1AF — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) August 5, 2026

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وبعد خوضه تجارب في الدوريات المصري والسويسري والإيطالي والإنكليزي، يستعد صاحب المركز الرابع في جائزة الكرة الذهبية لعام 2025 لاكتشاف الدوري التركي الممتاز، حيث يُتوقع أن يكون أحد أبرز نجوم الموسم المقبل إلى جانب المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين (غلطة سراي)، والبلجيكي لياندرو تروسارد (بشكتاش)، والإنكليزي مايسون غرينوود الذي انضم إلى فنربخشه في منتصف يوليو/تموز.