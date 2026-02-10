محمد صلاح بدأ المفاوضات مع أحد الأندية بعيداً عن ليفربول

- محمد صلاح، قائد منتخب مصر ومهاجم ليفربول، يقترب من نهاية مسيرته مع "الريدز" بعد بدء مفاوضات مع نادٍ سعودي للانتقال في الصيف المقبل. - صلاح نادم على تجاهل العروض السعودية السابقة بعد خلاف مع المدرب أرني سلوت وجلوسه على مقاعد البدلاء، مما دفعه لبدء محادثات مع نادي الاتحاد السعودي. - موقف صلاح التفاوضي قوي، خاصة بعد خسارة الاتحاد لنجوم كبار، ويُتوقع أن يحصل على راتب ضخم يجعله من بين الأعلى في الدوري السعودي.

أصبح قائد منتخب مصر ومهاجم نادي ليفربول محمد صلاح (33 عاماً)، يُدرك بشكل جيد أن مسيرته الاحترافية مع "الريدز" شارفت على نهايتها، بعدما دخل في مفاوضات مباشرة مع أحد الفرق السعودية من أجل الانتقال إلى صفوفه في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكر موقع فوت ميركاتو الفرنسي، الثلاثاء، أن محمد صلاح فضّل في الموسم الماضي تجاهل جميع العروض الضخمة التي حصل عليها من الأندية السعودية، لأنه أراد تمديد عقده مع ليفربول الإنكليزي، لكنه يبدو نادماً على هذه الخطوة، بعدما دخل في مشكلة مباشرة مع المدرب الهولندي أرني سلوت، الذي قام بإجلاسه على مقاعد البدلاء قبل أن يسافر إلى المغرب من أجل المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة.

وأضاف أن محمد صلاح عاد مرة أخرى إلى نادي ليفربول، وبات مقتنعاً أن البقاء مع الفريق الإنكليزي أصبح مجرد وقت فقط، بعدما سمح لوكيل أعماله بانطلاق المحادثات مع إدارة نادي الاتحاد السعودي، التي تعمل على حسم الصفقة في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، حيث سيحصل صاحب الـ33 عاماً على راتب ضخم يجعله من بين الأعلى في منافسات الدوري السعودي لكرة القدم.

وختم الموقع تقريره بالإشارة إلى أن موقف صلاح في عملية التفاوض مع إدارة نادي السعودي بات قوياً للغاية، وبخاصة أن "العميد" خسر أهم نجمين خلال الفترة الماضية، وهما الفرنسي كريم بنزيمة، الذي رحل إلى الغريم الهلال، ومواطنه نغولو كانتي، العائد مرة أخرى إلى المنافسات الأوروبية من بوابة فنربخشة التركي، بالإضافة إلى أن البرازيلي فابينيو سينتهي عقده في الصيف القادم.