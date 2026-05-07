محمد صلاح إلى الدوري السعودي؟ رد رسمي يحسم الجدل

لندن

العربي الجديد

07 مايو 2026   |  آخر تحديث: 11:18 (توقيت القدس)
صلاح خلال لقاء ليفربول وكريستال بالاس، 25 إبريل 2026 (روبيبارات/Getty)
- كشف عمر مغربل، الرئيس التنفيذي لرابطة دوري المحترفين السعودي، عن خطط تطوير الدوري وبرنامج استقطاب النجوم، مع التركيز على اللاعبين فقط دون المدربين، حيث يظل اختيارهم مسؤولية الأندية.

- البرنامج يهدف لاستقطاب نخبة اللاعبين مثل محمد صلاح وليفاندوفسكي، مع ترك القرار الفني للأندية بناءً على احتياجاتها، ويقتصر دوره على الإطار التنظيمي للعملية.

- يستمر برنامج الاستقطاب حتى عام 2039، مما يعزز تطور الدوري وجاذبيته، مع الاعتماد على الرؤية الفنية لكل نادٍ في اختيار اللاعبين.

كشف الرئيس التنفيذي لرابطة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، عمر مغربل، وخلال مؤتمر رسمي نظمته الرابطة، أمس الأربعاء، أبرز ملامح عمل برنامج الاستقطاب وخطط تطوير الدوري في المرحلة المقبلة، إضافة إلى آليات التعامل مع ملف التعاقدات وضم النجوم، وعلى رأسهم المصري محمد صلاح (33 عاماً). 

وأكد مغربل أن العمل يتركز حالياً بشكل كامل على استقطاب نخبة اللاعبين فقط، دون التطرق إلى ملف المدربين، مشيراً إلى أن هذا الجانب يظل ضمن مسؤولية الأندية مباشرةً. وبالنسبة إلى ضم النجوم، كالمصري محمد صلاح والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، شدد على أن البرنامج لا يتدخل في اختيار الأسماء أو تحديد اللاعبين الذين يجري استقطابهم، بل يقتصر دوره على الإطار التنظيمي للعملية، بينما يبقى القرار الفني بيد الأندية وحسب احتياجاتها.

صلاح مع جيرارد في ديسمبر عام 2021 بملعب أنفيلد (أولي سكارف/فرانس برس)
وأضاف قائلاً: "الطموح يتمثل باستقطاب أكبر عدد ممكن من النجوم، إلا أن معيار الاختيار يعتمد في الأساس على الرؤية الفنية لكل نادٍ، بحيث يدخل أي لاعب ضمن منظومة الاستقطاب والتعاقد فقط، عندما تكون هناك حاجة فنية واضحة ورغبة مباشرة من النادي". وأوضح مغربل أن برنامج الاستقطاب سيستمر حتى عام 2039 ضمن الآلية الجديدة المعتمدة، وهو ما يمنحه استمرارية طويلة تهدف إلى دعم تطور الدوري وتعزيز جاذبيته خلال السنوات المقبلة.

