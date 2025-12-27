- أشاد محمد رمضان، مهاجم الأهلي السابق، بفوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا في كأس أمم أفريقيا، مشيراً إلى الأداء المتحسن مقارنة بالمباراة الافتتاحية ضد زيمبابوي. - أكد رمضان أن منتخب مصر قادر على بلوغ النهائي بفضل الروح القتالية وتواجد لاعبين مميزين مثل محمد صلاح وعمر مرموش، تحت قيادة حسام حسن. - لعب محمد الشناوي دوراً حاسماً في الفوز بتصديه لمحاولات جنوب أفريقيا، مما يعكس تحسن أداء المنتخب وقدرته على الوصول لأبعد نقطة في البطولة.

أشاد مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر في الثمانينيات والتسعينيات، محمد رمضان (62 عاماً)، بالفوز الذي حققه منتخب" الفراعنة" أمس الجمعة على جنوب أفريقيا بهدف نظيف ضمن الجولة الثانية من عمر منافسات مرحلة المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حالياً بالمغرب، مشيراً إلى أن الفوز جاء مصحوباً بأداء أفضل من الذي قدمه منتخب مصر في الجولة الافتتاحية أمام زيمبابوي، الذي انتهى بفوز مصري صعب بهدفَين مقابل هدف.

وقال محمد رمضان المدير الرياضي السابق للنادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد": "منتخب مصر قادر على بلوغ نهائي البطولة القارية المرموقة، إذا استمر الأداء بالروح القتالية ذاتها التي لعبت دوراً في تحقيق الفوز على منتخب قوي مثل جنوب أفريقيا، خاصةً أن المجموعة الحالية التي يعتمد عليها المدير الفني حسام حسن، تضم عدداً من أفضل لاعبي القارة السمراء فى الوقت الحالي، مثل السداسي الهجومي عمر مرموش ومصطفى محمد وأحمد مصطفى "زيزو" ومحمود حسن "تريزيغيه" ومحمد صلاح، أحد أفضل لاعبي العالم وصاحب هدفَي الفوز على زيمبابوي وجنوب أفريقيا".

وأضاف نجم الأهلي السابق قائلاً "محمد الشناوي لعب دوراً مؤثراً في الفوز الثمين الذي حققه منتخب مصر على جنوب أفريقيا بعد أن تصدى ببراعة لمحاولات إدراك هدفَي التعادل والفوز من هجوم "الأولاد" (لقب منتخب جنوب أفريقيا)"، وتابع حديثه ذاكراً "تحسن أداء منتخب مصر من مباراة لأخرى سيصل بالفريق لأبعد نقطة في البطولة القارية التي يحمل منتخب مصر في سجلها كل ما هو قياسي، ويعكس أن المشاركة في هذه النسخة أفضل من البداية في النسخ الأخيرة".